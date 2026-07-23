У 53-річного мешканця міста Стрия підтвердили геморагічну гарячку з нирковим синдромом, спричинену хантавірусом.

Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає Інше ТВ.

Захворювання розпочалося 12 липня з підвищення температури тіла до 38,6 °C, ознобу, головного болю, нудоти, втрати апетиту та болю в литкових м’язах.

15 липня чоловік звернувся до КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня», де його госпіталізували з попереднім діагнозом «бактеріальна інфекція неуточнена».

Дослідження біологічного матеріалу провела лабораторія особливо небезпечних інфекцій ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

За результатами лабораторних досліджень:

у сироватці крові антитіл до Leptospira interrogans (лептоспіроз) не виявлено;

у сечі ДНК Leptospira interrogans (лептоспіроз) не виявлено;

у сироватці крові методом ПЛР виявлено РНК хантавірусу.

Під час епідеміологічного розслідування встановлено, що з 1 до 7 липня чоловік перебував на відпочинку у Хорватії, на Макарській Рив’єрі, де купався в Адріатичному морі. Подорожував власним автомобілем.

11 липня чоловік подорожував гірськими районами Івано-Франківщини. Повертаючись додому, зупинився у селі Кам’янка Стрийського району, де мив руки у річці Кам’янка.

Водночас хворий заперечує контакт із мишовидними гризунами, їхніми гніздами чи виділеннями, перебування у підвалах, а також вживання їжі або води, які могли бути забруднені виділеннями гризунів.

Наразі конкретне місце та обставини інфікування не встановлені. Купання в морі та миття рук у річці зазначені як частина епідеміологічного анамнезу, однак не є підтвердженим шляхом інфікування.

За місцем проживання хворого проводять протиепідемічні та профілактичні заходи. Епідеміологічне розслідування триває.

Що потрібно знати про хантавірусну інфекцію?

Хантавіруси — це група вірусів, природними носіями яких є переважно мишовидні гризуни.

Патогенні для людини хантавіруси можуть спричиняти два основні типи захворювань:

геморагічну гарячку з нирковим синдромом, яка частіше реєструється у Європі та Азії;

хантавірусний легеневий синдром, поширений переважно в країнах Америки.

Як передаються хантавіруси?

Людина може інфікуватися:

вдихаючи пил, забруднений сечею, фекаліями або слиною інфікованих гризунів;

під час прибирання старих будівель, горищ, підвалів, складів, сараїв і дачних приміщень, де є сліди гризунів;

через продукти або воду, забруднені виділеннями гризунів;

у разі потрапляння виділень гризунів на слизові оболонки або пошкоджену шкіру.

Які симптоми можуть виникнути?

Початкові прояви хантавірусної інфекції можуть нагадувати інші інфекційні захворювання, зокрема лептоспіроз. Тому встановлення діагнозу потребує лабораторного підтвердження.

Найчастіше захворювання розпочинається раптово. Можуть з’явитися:

висока температура;

сильна слабкість та озноб;

головний біль;

біль у м’язах, спині або животі;

нудота, блювання та втрата апетиту.

Небезпечні симптоми

Через кілька днів стан може погіршитися. Тривожними ознаками є:

зменшення кількості сечі;

біль у попереку;

набряки;

різке зниження артеріального тиску;

порушення роботи нирок.

Симптоми хантавірусної інфекції можуть з’явитися через 1–8 тижнів після інфікування. Тривалість інкубаційного періоду може відрізнятися залежно від виду хантавірусу.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2025 році в Україні зареєстрували 436 випадків інфікування хантавірусом, а за перші три місяці 2026 року — 63 випадки.