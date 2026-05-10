Станом на суботу, 9 травня, лише Німеччина, Франція, Бельгія, Ірландія та Нідерланди підтвердили відправку літаків до іспанського острову Тенерифе для евакуації своїх громадян з борту круїзного лайнера MV Hondius, на якому зафіксовано спалах хантавірусу. Влада ЄС надсилає ще два літаки для евакуації решти європейських громадян, чиї країни не змогли надіслати власний повітряний транспорт.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде Марласка. Своєю чергою гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що вже прямує на Тенерифе, щоб особисто спостерігати за евакуацією та “підтримати медичних працівників і портові служби”, повідомляє OBOZ.UA.

США та Велика Британія заявили про наявність літаків та готовність допомогти з евакуацією з лайнера та потім з Іспанії громадянам країн, що не входять до ЄС.

Наразі MV Hondius стало на якір біля Тенерифе. Місцева влада попередила, що евакуацію можна буде провести у термін між полуднями неділі та понеділка 10 та 11 травня.

Глава ВООЗ перед поїздкою до острова зустрічався у Мадриді з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом – для обговорення евакуації людей з лайнера.

“Я особисто подякував прем’єр-міністру Санчесу за рішення Іспанії прийняти цей корабель. Я назвав це актом солідарності та морального обов’язку, бо саме так і є. Знайте, що запит ВООЗ до Іспанії з проханням прийняти лайнер не був зроблений свавільно – він у повній відповідності до Міжнародних правил охорони здоров’я, юридично обов’язкової системи всім країнам ВООЗ”, – пояснив Тедрос Адханом Гебреєсус.

Пояснення глави ВООЗ були спровоковані заворушеннями на Тенерифе – жителі острова протестують проти того, що MV Hondius став на якір біля їхнього порту і евакуацію будуть здійснювати спочатку саме на острів.

Люди говорять про ризики для здоров’я й недостатню підготовку влади до приймання інфікованого судна. Вони вимагають чітких гарантій безпеки, спеціальних протиепідемічних заходів і прозорої інформації щодо того, як саме відбуватиметься евакуація пасажирів.

Серед основних причин невдоволення – страх, що працівників порту можуть змусити працювати без належного захисту й інструкцій, попри наявність інфікованого судна.

Саме через ці заворушення глава ВООЗ і звернувся до мешканців Тенерифе.

“Мене звати Тедрос, і я обіймаю посаду генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я, установи Організації Об’єднаних Націй, яка відповідає за глобальне громадське здоров’я. Для мене незвично звертатися безпосередньо до людей однієї громади, але сьогодні це не лише доречно, а й необхідно. Тож я хочу звернутися до вас як проста людина до людей, бо ви цього заслуговуєте”, – зазначив Тедрос Адханом Гебреєсус.

Він пояснив, що на борту судна фіксують штам хантавірусу Андес, який “є серйозним, але контрольованим” у цій ситуації.

“Я прошу вас чітко зрозуміти – це не ще один COVID-19. Поточний ризик для громадського здоров’я, пов’язаний із хантавірусом, залишається низьким. Я і мої колеги це вже заявляли без жодних двозначностей”, – стверджує глава ВООЗ.

За його словами, на судні зараз немає пасажирів із симптомами, експерти ВООЗ працюють безпосередньо на борту, а Іспанія підготувала “ізольований і контрольований” механізм перевезення пасажирів до порту Гранаділья й місцеве населення не матиме жодного контакту з пасажирами.

Попри оптимістичний тон глави ВООЗ, організація підтвердила: на борту вісім захворілих, серед яких троє вже померли – голландська пара та громадянин Німеччини.

За даними ВООЗ, у шести з цих людей підтверджено зараження вірусом, ще у двох лише “підозра на випадок зараження”.

За даними міністерки охорони здоров’я Іспанії Моніки Гарсії, з лайнера евакуюють всіх без виключення пасажирів, а також ще 17 членів екіпажу. Ті 30 членів екіпажу, що залишаться на борту, одразу після евакуації пасажирів вирушать на судні до Нідерландів.

Багаж людей та тіла померлих пасажирів судна залишаться на борту, лайнер буде повністю продезінфіковано, додала вона.

Як повідомляло Інше ТВ, По світу триває пошук пасажирів, які зійшли на берег до спалаху хантавірусу на лайнері.