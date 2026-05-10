Союзники США в Європі очікують, що американський президент Дональд Трамп виведе з континенту ще більше військ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Високопоставлені дипломати з країн-членів НАТО прогнозують, що Трамп незабаром оголосить про подальше скорочення контингенту в Європі. За їхніми словами, найімовірніше, у першу чергу буде виведено частину військ з Італії.

Також джерела в розмові з журналістами заявили, що Трамп, ймовірно, скасує план, розроблений за президентства Джо Байдена, щодо розміщення ракет дальньої дії в Німеччині.

Крім того, дипломати з країн-членів НАТО прогнозують, що США припинять брати участь у деяких військових навчаннях Альянсу і перекинуть війська з країн, які не влаштовують Вашингтон, в інші, які вважаються більш лояльними до Трампа.

За словами джерел, їхні прогнози ґрунтуються на публічних заявах Трампа та бесідах представників НАТО з американськими колегами про майбутні плани Альянсу.

Джуліанна Сміт, яка обіймала посаду постійного представника США при НАТО за часів Байдена, у розмові з журналістами підкреслила, що Європі знадобиться ще від п’яти до десяти років або навіть більше, щоб забезпечити власну безпеку, якщо США припинять надавати підтримку.

“Не вийде просто замінити те, що забезпечують США в плані стримування”, – сказала вона.

