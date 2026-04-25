Збільшилася кількість поранених через нічну ворожу атаку на Дніпро. Допомога лікарів знадобилася вже 18 людям.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Інше ТВ.

11 з них госпіталізовані. 26-річна жінка – “важка”. Решта – у стані середньої тяжкості.

Ворог продовжує атакувати місто.

Як повідомили в ДСНС України, росія атакувала і Одеську область.

Внаслідок влучань сталося руйнування трьох одноповерхових житлових будинків, господарчої споруди з подальшим загорянням та 7 автомобілів. Рятувальники ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією, постраждало двоє осіб.

