Із 24 квітня 2026 року НБУ ввів в обіг пам’ятну монету України з нейзильберу “Тим, хто врятував світ. 40 років Чорнобильської катастрофи”, присвячену героям-ліквідаторам.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ, передає Інше ТВ.

«Пам’ятна монета присвячена 40 роковинам трагедії на ЧАЕС та ліквідаторам. Працюючи над монетою, ми прискіпливо шукали правильну тональність. Вона мала бути доречною з погляду пройдених сорока років та водночас резонувати з тим, що й сьогодні Україна постійно відчуває загрозу техногенної катастрофи через повномасштабну війну.

Тож, з одного боку, ця монета є нагадуванням, що подібне не повинно повторитися. Мільйони українців мають спогади про час після 26 квітня 1986 року. Це страшні спогади, яких не повинно бути в наступних поколінь.



Ще одне символічне завдання монети – подякувати усім ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, які стали щитом для країни.



“Тим, хто врятував світ” – саме так ми і назвали монету. І ця назва перегукується з однойменним пам’ятником, встановленим у Чорнобилі у пам’ять про пожежників, які в перші хвилини аварії прийняли на себе удар вогняної стихії. Українці пам’ятатимуть їх відданість і той біль, що пронісся усією країною», – сказав Голова НБУ Андрій Пишний під час відкриття виставки «Чорнобиль: 40 років потому. Історія, що зобов’язує».



Про монету



Монета має номінал 5 гривень.



На аверсі розміщено напис ЧОРНОБ, у якому перші дві літери стилізовано під число 40, що символічно поєднує часовий вимір трагедії з її назвою, а незавершене зображення букви Б відіграє роль композиційного переходу до реверсу.



На реверсі розміщено напис БІЛЬ, який за змістом перегукується з незавершеним словом на аверсі, а також нагадує про страждання, спричинені наслідками Чорнобильської катастрофи, і глибоку скорботу, що назавжди закарбувалася в колективній пам’яті.



Художник – Микола Коваленко.

Тираж – до 50 000 штук у сувенірному пакованні.



Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів. Про початок продажів дізнавайтеся на їхніх сайтах.

