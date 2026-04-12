Берегова охорона Швеція висадилася на борт судна Hui Yuan під прапором Панами, яке прямувало з російського порту, через підозру в порушенні екологічних норм.

За попередніми даними, під час польоту авіація берегової охорони зафіксувала, що під час миття палуби судна, яке перевозило вугілля, його залишки потрапляли у воду. Такі дії розцінюються як порушення екологічного законодавства.

У зв’язку з цим шведська сторона має намір допитати капітана судна та повідомити йому про підозру.

Судно Hui Yuan виконувало рейс із росії до Лас-Пальмас. Наразі воно перебуває на якорі поблизу міста Істад.

