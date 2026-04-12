Вітаючи християн, які святкують Великдень за східною пасхалією, Папа Лев XIV скерував окрему думку до українського та ліванського народів. Він також згадав і про тих, хто страждає від війни в Судані, третя річниця початку якої припадає в середу.

Про це повідомляє Vatican News, передає Інше ТВ.

«Дорогі браття і сестри, сьогодні багато східних Церков святкують Великдень за юліанським календарем. Усім цим спільнотам я надсилаю свої найщиріші побажання миру в сопричасті віри у Воскреслого Господа. Я супроводжую їх ще ревнішою молитвою за тих, хто страждає від війни, а особливо за дорогий український народ. Нехай же світло Христа принесе втіху стражденним серцям і зміцнить надію на мир. Нехай не згасне увага міжнародної спільноти до трагедії цієї війни!» – сказав Папа Лев XIV після проказування молитви «Царице неба» в неділю 12 квітня 2026 року.

Святіший Отець також скерував думку до «дорогого ліванського народу», який переживає дні страждань, страху, але також «непереможної надії на Бога». «Принцип гуманності, закладений у свідомості кожної людини та визнаний нормами міжнародного права, передбачає моральний обов’язок захищати цивільне населення від жорстоких наслідків війни. Я закликаю сторони конфлікту припинити вогонь та невідкладно шукати мирне вирішення», – сказав Лев XIV, додаючи:

«Наступної середи виповнюється три роки від початку кривавого конфлікту в Судані. Як же страждає суданський народ, невинна жертва цієї нелюдської трагедії! Відновлюю свій щирий заклик до воюючих сторін: нехай зброя замовкне і нехай розпочнеться, без попередніх умов, щирий діалог, спрямований на якнайшвидше припинення цієї братовбивчої війни».

