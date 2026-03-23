Російський танкер “Арктик Метагаз” (Arctic Metagaz), який третій тиждень дрейфує у Середземному морі без екіпажу та з вантажем зрідженого природного газу на борту, відбуксують до одного з лівійських портів.

Про це повідомили у Національній нафтовій корпорації Лівії (National Oil Corporation, NOC), пише ERR.ee.

NOC уклала екстрений контракт із міжнародною спеціалізованою компанією, яка займається ліквідацією морських аварій, які можуть призвести до витоку нафтопродуктів. У повідомленні корпорації прямо не вказується, яких заходів буде вжито, проте, як уточнює спеціалізоване морське видання gCaptain, план полягає в тому, щоб стабілізувати судно та безпечно відбуксувати його до лівійського порту, передає “Медуза”.

Після того, як стало зрозуміло, що пошкоджене судно поступово наближається до лівійського узбережжя під впливом вітру та хвиль, як зазначають у NOC, корпорація була змушена “оперативно вжити заходів” для мінімізації збитків та ризиків забруднення, які можуть загрожувати узбережжю Лівії.

Рятувальна операція координується компанією Mellitah Oil & Gas у партнерстві з італійською компанією Eni. Італійські офіційні особи припускають, що судно може досягти лівійських берегів протягом чотирьох-шостіх днів, залежно від вітру та течій.

На початку березня на борту танкера “Арктик Метагаз”, що йшов під прапором Росії і перевозив понад 60 000 тонн зрідженого природного газу, почалася пожежа, спричинена, ймовірно, атакою морського безпілотника. Судно на той момент знаходилося у Середземному морі між Мальтою та Лівією. Екіпаж евакуювали, а газовоз, який отримав пробоїну, залишився дрейфувати в морі із вантажем зрідженого газу на борту. У Росії вважають, що атаку було здійснено українськими безекіпажними катерами. Володимир Путін називав напад на судно “терористичною атакою”.

