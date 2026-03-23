Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 288 850 (+970) осіб
танків – 11 794 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 268 (+5) од.
артилерійських систем – 38 662 (+24) од.
РСЗВ – 1 695 (+1) од.
засоби ППО – 1 336 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 192 869 (+1 999) од.
крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 84 775 (+136) од.
спеціальна техніка – 4 098 (+2) од.
Дані уточнюються.