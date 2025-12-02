Нафтовий танкер із вантажем дизельного палива зазнав чотирьох зовнішніх вибухів, коли перебував недалеко від Дакара (Сенегал).

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на менеджера судна, передає Gazeta.ua.

Як пише видання, танкер став уже третім судном, пов’язаним із країною-агресором Росією, що було атаковано в останні кілька днів.

Морська вода проникла в машинне відділення судна Mersin, повідомляють на сайті компанії Besiktas Shipping. Судно залишається стабільним, екіпаж у безпеці, забруднення навколишнього середовища не спостерігається, заявили її представники.

“Це вже третій за три дні інцидент із суднами, що перевозили російську нафту. Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що за двома подібними інцидентами в Чорному морі за участю порожніх танкерів наприкінці минулого тижня стоїть українська служба безпеки. Відповідальність за інші інциденти не завжди брали на себе”, – пише Bloomberg.

У Besiktas Shipping заявили, що підтримує розслідування причин вибухів і співпрацює зі страховиками та владою Сенегалу для усунення наслідків інциденту.

Як розповіли виданню в аналітичній компанії Kpler, що спеціалізується на судноплавстві, танкер перевозив газойль і 2025 року вже кілька разів заходив у російські порти.

За словами морських чиновників Сенегалу, судно Mersin було стабілізовано – після того, як воно “наковталося” тоннами води, і наразі воно перебуває під постійним контролем буксирів і технічним моніторингом.

