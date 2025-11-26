У Миколаєві поліцейські встановлюють обставини ДТП, що сталась на проспекті Богоявленському

Сьогодні, 26 листопада, приблизно о 16:50 у районі будинку 342/2 по проспекту Богоявленському 50-річний водій автомобіля Nissan скоїв наїзд на 83-річну жінку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході.

Потерпілу з тілесними ушкодженнями медики госпіталізували.

Попередньо, слідчі поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласного главку поліції просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: (063) 621 46 34 або 102.