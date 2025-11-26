Уряд на сьогоднішньому засіданні ухвалив низку важливих рішень, спрямованих на розбудову сучасної та ефективної системи ветеранської політики.

«Кабінет Міністрів розпочав роботу над новим комплексним документом — Ветеранським кодексом, який об’єднає всі норми, що стосуються статусу, гарантій та підтримки ветеранів і ветеранок», — повідомила Очільниця Уряду.

1. Документ охоплює не лише ветеранів й ветеранок російсько-української війни та їхніх родин, а також:

• ветеранів війн ХХ століття та членів їхніх сімей;

• родин загиблих Захисників і Захисниць України;

• іноземців та осіб без громадянства, які стали на захист України;

• постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної Сотні;

• працівників підприємств і організацій, що долучались до заходів оборони.

Документ має гарантувати:

• комплексну підтримку ветеранів та їхніх родин;

• гідне повернення до мирного життя — через освіту, роботу, реабілітацію;

• вшанування памʼяті загиблих Героїв.

Ветеранський кодекс передбачає зміни до більш ніж двох десятків чинних нормативно-правових актів і буде переданий на розгляд Парламенту.

2. Експериментальний проект із корекції рубцевих змін шкіри

Уряд затвердив запуск експериментального проекту щодо надання послуг із корекції рубцевих змін шкіри після поранень та опіків для військових і ветеранів.

Мета — забезпечення доступу до необхідної медичної підтримки та сприяння більшій соціальній адаптації захисників.

Програма стартує на початку січня та діятиме до 31 грудня 2026 року. Механізм реалізації визначить Міністерство у справах ветеранів.

3. Створення державних ветеранських просторів

Перші локації планують відкрити вже на початку нового року у Кривому Розі, Луцьку, Івано-Франківську.

Загалом планується створення 153 таких простори. Це будуть місця, де ветерани, їхні родини та родини загиблих отримуватимуть ключові державні послуги в одному центрі.

4. Спрямування 1,7 млрд грн на житлові компенсації

Уряд спрямував 1,7 млрд грн для забезпечення житлом 715 сімей ветеранів.

Протягом 2025 року житлові компенсації вже отримали 1 587 родин. Новий перерозподіл коштів дозволить продовжити реалізацію програм забезпечення житлом сімей захисників.

«Мета всіх рішень — допомогти ветеранам реінтегруватися в цивільне життя і відчувати постійну дієву підтримку держави», — наголосила Прем’єр-міністр.