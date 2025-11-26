Витік розшифровок телефонних розмов Стіва Віткоффа, посланця Дональда Трампа на мирних переговорах, із високопоставленими кремлівськими чиновниками отримав назву «Witi-Leaks». Цей вибуховий інцидент, що викрив Віткоффа у наданні Росії порад щодо маніпуляції Трампом, міг стати внутрішньою війною серед американських чиновників, інтригою всередині Кремля або актом саботажу з боку Києва та його союзників, незадоволених умовами мирного плану.

Про це пише The Telegraph.

Сполучені Штати: війна тіней у Держдепі

У США витік розмов спровокував «тіньову війну» між Державним департаментом та Білим домом. Головні підозрювані — оточення держсекретаря Марко Рубіо. Він відомий як жорсткий критик Кремля і, як стверджується, був усунений від переговорів щодо України, коли Віткофф відновив свою роботу.

Джерела The Telegraph стверджують, що Держдепартамент був повністю проігнорований під час початкового обговорення 28-пунктного плану, який Рубіо нібито називав «російським списком забаганок». Хоча немає прямих доказів причетності самого Рубіо до зливу, багато його чиновників мають доступ до інформації та поділяють його прагнення до більш справедливого миру для України.

Росія: фракційні розбіжності

Хоча 28-пунктний мирний план значною мірою вигідний Москві, він містить одну неприйнятну для російських «яструбів» умову: надання Україні надійних гарантій безпеки, подібних до Статті 5 НАТО. Це зобов’язує США та ЄС втрутитися військовим шляхом у разі нової агресії.

У Кремлі існують глибокі розбіжності між тими, хто прагне продовження війни до повної капітуляції Києва, і тими, хто вважає, що необхідно призупинити бої для прийняття «бізнес-пропозицій» Трампа. Деякі експерти припускають, що за витоком може стояти міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який, як відомо, відкрито недолюблює Кирила Дмітрієва (ключового російського учасника переговорів, чия розмова також була злита).

«Це був вибуховий інсайт у мирні переговори Дональда Трампа, який міг зірвати план припинення війни в Україні», — пише видання.

Україна та Європа: неприйнятна капітуляція

Україні було представлено план, що включає відмову від Донбасу (зокрема, й досі не захоплених територій). І Білий дім, і Кремль розглядають це як «прийнятну ціну» для припинення вогню. Однак для українців це виглядає як капітуляція.

Київ був фактично змушений погодитись на переговори після того, як вміст 28-пунктного плану, сформульованого після консультацій з Москвою, був злитий у ЗМІ. У початковій версії, серед іншого, вимагалося скоротити чисельність ЗСУ вдвічі та відмовитись від членства в НАТО. Українські чиновники, хоч і домоглися пом’якшення вимог у 19-пунктній версії, могли ініціювати виток розмови, щоб повністю дискредитувати переговорний процес і запобігти нав’язуванню неприйнятних поступок.

