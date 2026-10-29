-Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. На жаль, станом на зараз відомо про 13 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десять людей постраждали. Необхідні служби залучені на місці, – повідомив президент Зеленський.

Скільки таких терористичних ударів нанесла Росія по наших людях вже після зняття санкцій із деяких російських олігархів та енергетики замість того, щоб піти на деескалацію. Саме тому Україна завжди говорить, що потрібні справедливі й рішучі дії Америки і Європи на російську ескалацію: санкції проти Москви та її воєнної машини не повинні слабшати, поки триває ця російська війна. Час нових, сильніших санкційних кроків ЄС, Америки та G7. Дякую всім, хто готовий допомагати так.