Заява президента США Дональда Трампа про «енергетичне припинення вогню» стала несподіванкою для Києва.

Про це в ексклюзивному коментарі журналісту видання Axios Бараку Равіду розповів президент України Володимир Зеленський.

“Президент Зеленський сказав мені: “Оголошення про припинення вогню стало для мене новиною. Але якщо росіяни погодяться на енергетичне припинення вогню, Україна погодиться. Якщо президент Трамп домовився про це з Путіним — будь ласка, скажіть нам, коли починається припинення вогню — ми готові і ми його приймемо”