Сьогодні вдень росіяни нанесли удар по Миколаєву безпілотними літальними апаратами. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа вантажного терміналу однієї з приватних логістичних компаній.

Як пише Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, пожежу розвантажувального комплексу терміналу на площі 1500 кв. м в найкоротші терміни ліквідували вогнеборці. На щастя постраждалих та травмованих немає.

Через загрозу повторного удару рятувальникам доводилось відходити на безпечну відстань.

Всього до гасіння від ДСНС залучалось 8 одиниць спецтехніки та 38 чоловік особового складу.