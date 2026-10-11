Слідом за указами про зміну назв озера Онтаріо та Мексиканської затоки президент США Дональд Трамп висловив ідею про перейменування ще кількох водойм, у тому числі якогось океану, передає УНН із посиланням на DW.

“У нас вже є затока. У нас є прекрасне озеро. А тепер хтось сказав: вам потрібна річка. Нам потрібна річка. Нам потрібен океан”, – заявив він на передвиборчому мітингу в Кларксвіллі, штат Теннессі.

Звертаючись до своїх прихильників, Дональд Трамп запропонував перейменувати Атлантичний або Тихий океан.

“Ми назвемо його “Океан Трампа” або “Океан Америк”, – заявив він під сміх та оплески. – Думаю, перш ніж я піду, у нас має з’явитися свій океан. І нам потрібна велика річка”.

Крім того, президент США Дональд Трамп, за поширеною цитатою, заявив, що може говорити навіть найбезглуздіші речі й однаково отримувати оплески від аудиторії. Його слова привернули увагу до характерної манери спілкування американського лідера, який неодноразово опинявся в центрі суперечок через свої висловлювання.