Уряд Італії таємно погодив новий пакет військової допомоги Україні, який передбачає ракети Aster 30, системи SAMP/T NG та радари. Загалом Італія та Франція готуються передати Україні чотири батареї комплексів ППО SAMP/T NG і сім радарів великого радіусу дії — шість від Thales і один від Leonardo

Про це повідомляє La Repubblica.

«Поки офіційно йдеться переважно про генератори та допомогу населенню, уряд Джорджі Мелоні готує для Києва нову партію протиракетних систем.



Цей пакет став можливим завдяки домовленості з Парижем щодо швидкого посилення захисту українських міст.



Основу пакету становлять батареї SAMP/T NG — найсучасніша модифікація системи ППО, розроблена Італією та Францією.

До них додадуться радари великого радіусу дії, призначені для перехоплення російських балістичних ракет, дронів та інших боєприпасів, що дозволить зменшити залежність від американських систем «Петріот».



Однак для того, щоб захисний щит запрацював негайно, знадобляться ракети.

Рим готовий взяти першу партію перехоплювачів Aster-30 із запасів своїх збройних сил і надіслати до України до жовтня.



Париж зробить аналогічний крок, надавши дві батареї, які згодом будуть поповнені ракетами, що надійдуть із заводів.



Однак пакет йде далі. Італія та Франція мають намір дозволити виробництво Aster-30 безпосередньо в Україні.

Окремо Париж і Рим можуть надати Україні дозвіл на виробництво перехоплювачів Aster 30 N1BT безпосередньо на українській території. Це має зменшити залежність Києва від постачання готових ракет з Європи.

Україна вже має дві батареї SAMP/T, передані їй Італією та Францією. Вони, як зазначає La Repubblica, продемонстрували ефективність під час бойового застосування. Водночас із літа 2025 року виникла проблема з боєприпасами для цих систем, оскільки запаси ракет Aster 30 у Парижа та Рима скоротилися до мінімального рівня.

Тепер виробництво перехоплювачів планують наростити. Частину ракет Італія має передати Україні уже до жовтня, щоб забезпечити боєприпасами наявні комплекси та нові системи, які планують розгорнути.

Загальну вартість допомоги оцінюють приблизно у 3 млрд євро. Фінансування планують забезпечити коштом Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan.

Раніше Італія вже заявляла про готовність посилювати підтримку України у сфері безпеки та оборони.

Вартість пакету — близько 3 млрд євро, витрати покриють коштом кредиту на 90 млрд євро для України.

Його непублічна підготовка, як стверджується, дозволить уряду Мелоні уникнути критики з боку опозиції, яка закликає до зменшення допомоги Україні.