Уряд Великої Британії посилює підготовку країни до можливих масштабних криз — від кібератак і екстремальних погодних явищ до зовнішніх загроз.

Влада прискорила оновлення урядового «воєнного довідника», а також готує інформаційну кампанію для населення. Британцям планують пояснити, як підготуватися до серйозних перебоїв, зокрема рекомендуватимуть мати вдома запас бутильованої води та консервованих продуктів.

Про це пише Financial Times, передає «Судово-юридична газета».

Як зазначає видання, британський уряд активізував роботу над планом «внутрішньої оборони» на тлі російських погроз та кібератаки на невеликий енергетичний об’єкт у Великій Британії, яку пов’язують з Іраном.

Роботу над урядовою «воєнною книгою» — інструкцією щодо захисту Великої Британії від зовнішніх загроз — прискорили. Востаннє документ оновлювали у 2004 році.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер цього року попереджав, що Росія може атакувати НАТО вже у 2030 році.

Уряд Енді Бернема водночас готує інформаційну кампанію, яка має розповісти домогосподарствам, як діяти у разі серйозних перебоїв, спричинених, зокрема, екстремальними погодними явищами, кібератаками або ворожими діями інших держав.

За словами урядовців, громадянам рекомендуватимуть мати запаси на випадок надзвичайної ситуації, зокрема консервовані продукти та бутильовану воду.

«Це не буде чимось на кшталт «пригнися і сховайся», — заявив один з урядовців, маючи на увазі американські рекомендації часів холодної війни.

За його словами, йтиметься про практичні рекомендації щодо підвищення стійкості домогосподарств.

«Будуть практичні поради щодо того, що ви можете зробити для підвищення побутової стійкості, наприклад мати трохи бутильованої води та консервованих продуктів. Це буде здоровий глузд, а не залякування», — зазначив він.

Увага до національної стійкості посилилася після того, як минулого тижня Росія пригрозила Великій Британії «наслідками» на тлі повідомлень про використання Україною безпілотників британського виробництва для далекобійних ударів.

Окремо хакерів, пов’язаних з іранським режимом, підозрюють у кібератаці на неназваний невеликий енергетичний об’єкт у Великій Британії. Після цього керівники британської енергетичної галузі отримали відповідний брифінг від фахівців із безпеки.

Професор економічної політики Оксфордського університету Дітер Гельм заявив, що британська енергетична система є «дуже вразливою» до кібератак. Серед потенційно проблемних об’єктів він назвав електричні інтерконектори з Європою, газопровід із Норвегії та британські морські вітрові електростанції.

Водночас у Даунінг-стріт заявили, що Велика Британія має «одну з найбільш стійких енергетичних систем у світі». Уряд також представив пропозиції щодо заборони компаніям купувати продукцію у постачальників із високим рівнем ризику.

У Кабінеті міністрів Великої Британії наголосили, що забезпечення національної безпеки є першочерговим завданням уряду.

«Ми прагнемо підвищувати обізнаність про прості кроки, які домогосподарства можуть зробити, щоб стати більш стійкими, а також просуваємо Програму внутрішньої оборони, щоб підвищити готовність нашої країни до різних загроз», — заявили у відомстві.

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