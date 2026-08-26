Росія готується до ескалації атак на Україну після того, як дійшла висновку, що переговори щодо мирної угоди зайшли в глухий кут, повідомляють три особи, близькі до Кремля.

Наразі Росія розглядає можливість посилення потужних атак звичайними балістичними ракетами на Київ, включаючи центр столиці, та інфраструктурні цілі в інших українських містах, повідомили джерела, які просили не називати їх імен, оскільки це питання є делікатним, пише Bloomberg.

За словами джерел, переговорні рамки фактично розвалилися, залишивши дві ворогуючі сторони на початковому етапі. Путін не закінчить війну під економічним тиском санкцій та українських атак на російські нафтопереробні заводи та логістичні мережі, сказали вони.

Москва все частіше розглядає українські удари як атаки держав НАТО, оскільки члени альянсу постачають Києву зброю та розвідувальні дані, заявили джерела. Поточна фаза бойових дій не є піком військової ескалації, сказали вони.

Президент Володимир Путін повідомив про свої наміри у вихідних коментарях репортеру державного телебачення, ігноруючи вплив атак на економіку Росії. Україна «відкрила цю скриньку Пандори», – сказав він. «Що ж, будьте готові отримати удар у відповідь по ваших найчутливіших секторах економіки».

Зусилля США щодо припинення війни не призвели до прориву, і переговори зайшли в глухий кут, а президент Дональд Трамп зосередився на конфлікті з Іраном. Кремль також відмовився покладатися на те, що, на його думку, було домовленістю, досягнутою між Путіним і Трампом на їхньому саміті на Алясці минулого серпня.

Це вимагало б від США тиску на Україну, щоб вона здала свою східну Донецьку область в рамках угоди про припинення війни. Україна послідовно відхиляє вимогу Путіна передати пояс міст-фортець у Донецькій області, який російські війська не змогли захопити в боях з 2014 року.

Державний секретар США Марко Рубіо в червні чітко дав зрозуміти, що Вашингтон не поділяє точку зору Росії, заявивши: «Якби була угода, ми б поклали край війні». Після переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на Філіппінах у липні Рубіо заявив, що потрібні «нові концепції».

Директор ЦРУ Джон Реткліфф у вівторок здійснив рідкісний візит до Москви для переговорів з російськими колегами, хоча неясно, на чому вони зосередилися. Очікувалося, що посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер поїдуть до Москви після восьмимісячної перерви та вперше відвідають Київ, але дата жодної з поїздок поки що не визначена.

За словами чотирьох осіб, близьких до Кремля, за відсутності дипломатії Москва бачить мало альтернатив подальшій ескалації у досягненні своїх воєнних цілей. Хоча Росія сподівається, що Кушнер і Віткофф приїдуть до Москви з новими пропозиціями, очікування щодо прориву дуже низькі, сказали вони.

Кремль вважає, що вже пішов на поступки під час війни, і що кожна з них послабила позиції Росії, за словами двох джерел. За словами джерел, Кремль розглядав Анкоридж як ще один компроміс, який провалився.

Речник Кремля Дмитро Пєсков не одразу відповів на запит про коментар.

Росія та Україна посилили повітряні атаки на територію одна одної в останні місяці. Україна атакувала нафтопереробні заводи, що призвело до широкомасштабного дефіциту палива в Росії, та склади гігантів електронної комерції Wildberries та Ozon, завдавши логістичним мережам збитків на мільярди доларів.

Російські ракетні удари по Україні виявили хронічну нестачу ракет-перехоплювачів ППО, що зробило Київ вразливим до атак на енергетичну та теплову інфраструктуру, які минулої зими занурили мільйони людей у ​​холод і темряву.

Росія та Україна також атакують взаємні комерційні судна та порти в Чорному морі, що викликає побоювання щодо впливу на постачання зерна на світові ринки. На ці дві країни припадає понад чверть світового експорту пшениці, а атаки відбуваються в середині цьогорічного збору врожаю.

За словами людей, близьких до Кремля, ескалація спіралі ударів призводить дедалі більшу кількість російських чиновників до висновку, що Путін може врешті-решт вирішити використати тактичну ядерну зброю як крайній захід в Україні.

Ризик того, що Путін порушить глобальне табу на використання ядерної зброї під час війни, яке існує з моменту скидання США двох атомних бомб на Японію в 1945 році, вже давно викликає серйозне занепокоєння у західних чиновників.

Обсяг розмов в Москві від «яструбів», які виступають за такий крок, останнім часом зріс. РФ готується до ескалації атак на Україну після того, як дійшла висновку, що переговори щодо мирної угоди зайшли в глухий кут, повідомляють три особи, близькі до Кремля.

Тактична ядерна зброя несе менш потужні боєголовки та має меншу дальність, ніж стратегічні ракети, і призначена для впливу на конкретне поле бою, а не для спустошення цілого міста чи країни. Тим не менш, вибухова потужність може бути величезною, а ядерні опади забруднити великі площі землі.

Звичайно, поки що немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні. Повномасштабне вторгнення, яке Путін розпочав у лютому 2022 року, мало принести перемогу за кілька днів, але зараз триває вже п’ятий рік, з величезними російськими жертвами та без кінця.

Путін також неодноразово протягом багатьох років вдавався до брязкання ядерною зброєю, щоб спробувати залякати західних союзників України та змусити їх зменшити підтримку її оборони.

«Для Путіна немає жодних ознак колективної волі, нікому протистояти йому, і так багато способів, якими він може придушувати людей», – сказала Фіона Гілл, старший науковий співробітник Брукінгського інституту, яка була радником з національної безпеки трьох президентів США, включаючи Трампа, під час його першого терміну. ​​«Ось чому узгоджені колективні та послідовні зусилля протистояти його діям та займатися дипломатією є важливими. Він має цілеспрямовану діяльність, і ми всюди».

Адміністрація Джо Байдена фактично повідомила Росії, що у разі застосування ядерної зброї у війні буде застосовано масовану конвенційну зброю США, хоча сумнівно, що Трамп зробив би таке ж попередження, сказала Гілл. Путін перевіряє, наскільки далеко він може і повинен зайти, перш ніж люди йому поступляться, сказала вона.

Ключові російські партнери, включаючи Китай та Індію, рішуче застерігали Путіна від її використання. Китай передав Росії повідомлення навіть не розглядати можливість використання тактичної ядерної зброї в Україні, заявили минулого місяця президент України Володимир Зеленський та високопосадовець європейської ініціативи.

Путін зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на саміті Шанхайської організації співробітництва в Киргизстані наступного тижня.

«Ризик використання Росією тактичної ядерної зброї залишається надзвичайно низьким, оскільки її військова ефективність на сьогоднішньому розпорошеному полі бою обмежена, тоді як політична ціна порушення ядерного табу буде високою», — сказав Олександр Габуєв, директор Центру Карнегі Росія Євразія з Берліна.

«Доки Москва має простір для ескалації застосування звичайної зброї, зокрема шляхом посилення ракетних ударів, у неї мало стимулів перетинати ядерний поріг», — сказав він.