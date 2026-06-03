Польща очікує, що Україна знайде спосіб виправити указ Володимира Зеленського про присвоєння підрозділу ЗСУ найменування “імені Героїв УПА”.

Про це повідомляє Polsat News та РБК-Україна.

Під час зустрічі з мешканцями Тарногруду (Люблінське воєводство) Сікорського запитали про указ президента України.

“Я вважаю, що президент Зеленський помилився”, – сказав міністр.

За його словами, історія складна, і не всі герої мають бути вшановані іншими країнами. Втім, існують обмеження.

“Я очікую, що українська сторона врахує наші чутливі моменти. Вони асоціюють УПА з опором проти радянської влади, тоді як ми асоціюємо її з Волинню”, – наголосив Сікорський.

Глава МЗС Польщі повідомив, що тривають закулісні переговори, і висловив сподівання, що українська сторона знайде спосіб виправити указ.

На його думку, Польща має право бути розчарованою та вимагати виправлення, але не може дозволити, щоб російський наратив розділив дві країни.

“Бо тоді програють і Україна, і Польща”, – додав він.

Косиняк-Камиш зателефонує міністру оборони України

Віце-прем’єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в ефірі TVP Info повідомив, що цього тижня обговорить тему з міністром оборони України Михайлом Федоровим.

“Це буде не єдина тема розмови, але для мене вона дуже важлива”, – наголосив він.

При цьому Косиняк-Камиш виступив проти пропозиції президента Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла.

На його думку, така дискусія “не принесе результатів” і спровокує крайні антиукраїнські настрої.

“Необхідно зробити все, щоб скасувати це рішення”, – звернувся міністр оборони, маючи на увазі сам указ про УПА.

Кервінський назвав крок Навроцького “медійним трюком”

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський в ефірі Polsat News заявив, що Варшава має право називати дії Зеленського неприйнятними. Водночас він піддав критиці ідею Навроцького.

“Недоречно, коли президент Польщі без вагань йде на своєрідний медійний трюк і показує, що він нібито жорсткий”, – сказав Кервінський.

За його словами, окрім історичної правди, існує також холоднокровна оцінка геополітичної ситуації.

Загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам, – Сибіга

-Протягом майже двох років ми крок за кроком відбудовували конструктивний діалог. Розблокували пошуки та ексгумації. З гідністю і християнськими традиціями у декількох місцях провели перепоховання жертв. Відновили конгрес істориків, у рамках якого перевели обговорення складних сторінок спільної історії у вимір фахової, науково-обʼєктивної дискусії. На основі не політичних гасел, а архівних документів, матеріалів, наукових досліджень — що відкрило дорогу до діалогу з чутливих питань та дозволило врешті-решт почути один одного, – пише на своїй сторінці у Фб міністр зовнішніх справ України Андрій Сибіга.

-І це абсолютно правильний підхід взаємної поваги, визнання та чесності. Не можна підважувати його та розкручувати маховик ненависті. Тим більше в умовах, коли над усіма нами — українцями, поляками, іншими європейцями — знову нависає загроза з боку нашого споконвічного ворога, Росії. Не можна забувати, що боротьба один з одним призведе до краю прірви. Необхідно усвідомити це, знизити градус емоцій, залишити нашу спільну історію на розгляд фахівців-істориків та сфокусуватися разом на головному: протидії спільному ворогу, зміцненні нашої європейської безпеки, захисті вільного майбутнього наших народів.

Назва підрозділу була вибором наших військових. Наші захисники заслуговують на безумовну повагу. Сьогодні саме вони, ціною свого здоровʼя і часто життя тримають лінію фронту та захисту всієї Європи від російської загрози. І платять за це найвищу ціну. Я точно знаю, що наші військові навіть близько не мали нічого антипольського на думці. Для них йшлося про вшанування тих, хто так само багато років тому боровся проти імперської Москви, більшовицько-комуністичної окупації та репресій.

Україна дуже тяжко виборювала свою незалежність. Покоління за поколінням. Так само як Польща йшла до своєї незалежності важкою працею та боротьбою — своїм власним шляхом.

Ми вдячні Польщі за її лідерську роль у підтримці України в цей страшний час війни. Прагнемо обговорювати всі питання, зокрема й найскладніші, у дусі взаєморозуміння та відкритості. Закликаємо до діалогу та зміцнення наших відносин відповідно до пріоритетів безпеки й благополучного майбутнього наших держав, – зазначив Сибіга.

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