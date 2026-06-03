росія експортує найбільшу кількість нафти з моменту вторгнення в Україну в 2022 році, на тлі того, як рекордні ураження російських нафтопереробних заводів змушують направляти дедалі більше нафти на світовий ринок, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Обсяг московських поставок з початку року становить 3,46 млн барелів на добу, що приблизно на 120 000 барелів на добу більше, ніж у 2025 році, і перевищує середньорічні показники за кожний рік з моменту вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року.

Поставки відновилися після попереднього спаду, спричиненого ударами по ключових експортних об’єктах на Чорному та Балтійському морях, пише видання. У травні атаки на нафтопереробні заводи встановили рекорд, знизивши переробку до 16-річного мінімуму і спонукавши москву заборонити експорт авіаційного палива на додаток до раніше зупиненого продажу бензину за кордон. Відновлення атак на переробні заводи, ймовірно, збільшує обсяг нафти, доступної для закордонних поставок, вказує видання.

Середній чотиритижневий обсяг постачання нафти за період до 31 травня становив 3,64 мільйона барелів на добу, що практично не змінилося порівняно з переглянутим показником у 3,68 мільйона за 28 днів до 24 травня, згідно з даними про рух танкерів, зібраними Bloomberg. А з урахуванням зростання світових цін на нафту через війну з Іраном та фактичного закриття Ормузької протоки, вартість московських поставок в останні тижні перевищила навіть рівні, що спостерігалися в перші місяці вторгнення в Україну, пише видання.

москва знайшла готовий ринок для своїх збільшених обсягів після того, як США та Ізраїль почали атаки на Іран наприкінці лютого, що спонукало Тегеран фактично закрити Ормузьку протоку. Нафтопереробні заводи на цьому тлі шукають альтернативи, і ціна на російську нафту різко зросла разом зі світовими бенчмарками. “Президент США Дональд Трамп допоміг кремлю, скасувавши санкції на його поставки, що полегшило, зокрема, індійським переробникам збільшення закупівель”, вказує видання.

За останні чотири тижні постачання російської нафти за добу приблизно на 300 000 барелів перевищили показники першого кварталу, і обсяг її нафти в морі продовжує зростати, досягнувши в неділю 124 мільйони барелів, що приблизно на 25% більше, ніж у середині квітня. Майже вся ця нафта зараз перебуває в дорозі, а не простоює в морі, як свідчать дані відстеження танкерів.

Зростання цін на нафту змусило США послабити обмеження на купівлю російської нафти, що збільшило закупівлю індійськими переробниками. Постачання у травні в середньому становили близько 1,76 мільйона барелів на день, що на 63% більше, ніж у лютому, пише видання.

Згідно з даними відстеження суден та звітами портових агентів, за тиждень до 31 травня 35 танкерів відвантажили 25,58 мільйона барелів російської нафти. Цей обсяг можна порівняти з переглянутим показником у 27,57 мільйона барелів на 37 суднах попереднього тижня.

У середньому за добу відвантаження за тиждень до 31 травня знизилися до 3,65 мільйона барелів на день із переглянутих 3,94 мільйона попереднього тижня.

Поставки можуть бути нестабільними, на них впливають погода, ремонтні роботи, санкції та строки постачання.

Протягом тижня було здійснено три поставки казахстанської нафти марки Kebco з новоросійська.

У середньому за чотири тижні валова вартість експорту москви знизилася до 2,24 мільярда доларів на тиждень за 28 днів до 31 травня з переглянутих 2,38 мільярда доларів за період до 24 травня, причому зниження цін на нафту Urals посилило ефект невеликого падіння поставок. Зважаючи на цей показник, вартість експорту залишається на рівнях, яких не було з перших днів війни москви в Україні, пише видання.

У середньому за чотири тижні експортні ціни на російську нафту Urals, що завантажується в Балтійському регіоні, знизилися приблизно на 4,80 долара до 84,87 долара за барель, тоді як падіння на 4,60 долара призвело до зниження цін на чорноморську нафту до 83,56 долара за барель. Ціна на тихоокеанську нафту ESPO впала на 3,30 долара до середнього показника 94,37 долара за барель. Ціни з поставками в Індії падали шостий тиждень за тижнем, знизившись на 6,10 долара до 108,73 долара за барель, що є найнижчим показником з березня. Усі ціни наведені згідно з даними Argus Media.

У тижневому вимірі вартість експорту в середньому становила близько 2,06 мільярда доларів за 7 днів до 31 травня, що на 470 мільйонів доларів менше, ніж показник попереднього тижня.