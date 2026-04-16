На засіданні Контактної групи з питань оборони України було оголошено про низку рішень, які допоможуть системно протидіяти ворогу та нарощувати результат.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Інше ТВ.

«Дякую кожній країні Контактної групи за внесок у посилення оборони України. Окремо — за підтримку ППО, зокрема в межах ініціативи PURL, та постачання ракет до систем Patriot. Сьогодні маємо нові внески до PURL від Бельгії, Норвегії, Болгарії, Литви та Естонії», – зазначив Федоров і оголосив ключові рішення партнерів.

Так, Велика Британія надає найбільший пакет підтримки у сфері дронів цьогоріч.

Німеччина інвестує $4 млрд у посилення ППО. Ще $600 млн нададуть на розвиток спроможностей deep strike і mid strike.

Нідерланди спрямовують €248 млн на БпЛА.

Норвегія виділяє $560 млн на базове забезпечення бригад дронами та $150 млн на логістичний хаб.

Іспанія спрямовує €215 млн у межах SAFE та підсилює ППО додатковими ракетами до Patriot.

Канада робить внески: $15 млн до фонду NSATU, $42 млн на чеську ініціативу та $17 млн на критичне інженерне обладнання.

Литва виділяє $39 млн на чеську ініціативу, $29 млн на PURL, а також підсилює Сили оборони бронетехнікою і підтримує реабілітацію військових.

Бельгія спрямовує €75 млн на чеську ініціативу, €75 млн на німецьку ініціативу ППО та €85 млн на коаліцію дронів. Також підтримує F-16 і посилює санкційний тиск на російський тіньовий флот.

Естонія долучається до посилення ППО — $13 млн на PURL.

Окремо Михайло Федоров відзначив ініціативу з посилення ППО, започатковану Борисом Пісторіусом, — уже залучено €2 млрд на термінові поставки.

Також були важливі сигнали підтримки від Великої Британії, Німеччини та Канади щодо подальшого розширення співпраці.

Крім цього, на засіданні «Рамштайн» Україна представила партнерам новий проєкт для тренування AI на бойових даних.

«Наші пріоритети незмінні: посилення ППО; розвиток дронів і ракет; забезпечення фронту боєприпасами підвищеної дальності.

Допомога Україні сьогодні — це внесок у спільну безпеку. Дякую Президенту за лідерство на міжнародній арені. Разом з партнерами наближаємо справедливий і тривалий мир», – підсумував Федоров.

Як повідомляло Інше ТВ, ППО, дрони та внески в програму PURL – Зеленський повідомив про результати «Рамштайну»