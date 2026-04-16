Протягом доби – з 07.00 15 квітня по 07.00 16 квітня – противник здійснив дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.

Всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 703 повітряних цілей:

– 19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

– 20 крилатих ракет Х-101;

– 5 крилатих ракети Іскандер-К;

– 659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 667 ворожих цілей:

– 19 крилатих ракет Х-101;

– 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

– 4 крилаті ракети Іскандер-К;

– 636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

Атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА.