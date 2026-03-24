Ситуація у Верховній Раді перебуває під контролем, йде робота над поверненням до режиму роботи парламенту, до якого звикло суспільство, заявив голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Суспільство звикло до того, що цей парламент працює як годинник. Так, є певні труднощі, і ми їх озвучували, але ситуація під контролем, і як ми уже говорили, ведеться робота, щоб Верховна Рада повернулася до того режиму роботи, до якого звикло суспільство”, – сказав Арахамія в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у вівторок.

За його словами, для владнання ситуації потрібно працювати на всіх рівнях. “Ситуація важка по всьому парламенту, але очевидно, що “Слуга Народу” найбільше впливає на результати голосувань, тому робота всередині фракції в пріоритеті. Ми будемо працювати в групах, вивчати думки колег і формувати бачення того, як ми рухаємось далі”, – зазначив Арахамія.

Крім того, голова фракції розповів, що триває робота над покращенням співпраці парламенту та уряду Юлії Свириденко.

“Також ми працюємо з премʼєр-міністеркою України щодо плану покращення взаємодії уряду з парламентом. Сподіваюсь, у цьому питанні усі налаштовані максимально конструктивно”, – сказав Арахамія.

Він підкреслив, що Верховна Рада IX скликання не раз демонструвала свою здатність приймати найскладніші рішення, на які бракувало політичної волі у всіх попередніх скликаннях.

“Починаючи з 2019 року, і протягом усього повномасштабного вторгнення, парламент справляється зі своєю роботою – і коли потрібно було оперативно реагувати на Ковід, і коли потрібно було оголосити воєнний стан, і коли депутати проводили засідання в напівоточеному Києві, і коли потрібна була законодавча база для швидкого отримання статусу кандидата на вступ до ЄС. Жоден попередній парламент не працював у подібних умовах, тому якісь рішення приймаються швидше, якісь довше, але у підсумку вони приймаються”, – нагадав Арахамія.

Голова фракції попросив представників ЗМІ не драматизувати події у парламенті.

“Окреме прохання до журналістів, які теж живуть в цій країні – не вдаватися до перебільшень в оцінці ситуації, опираючись на ефемерні заяви декількох депутатів-блогерів. Бо подобається комусь цей парламент, чи ні — всередині країни ми точно всі як громадяни порозуміємося. Важливо те, як сьогодні цією інформацією маніпулює ворог”, – зазначив Арахамія.

Він також підкреслив, що попри всі обставини, якими би вони не здавалися, кожен депутат розуміє, яка відповідальність лежить на парламенті.

“Питання не стоїть в тому, рухаємося ми далі, чи ні. Питання полягає в тому, як ми рухаємося. І відповідь на нього обов’язково буде знайдена”, – впевнений Арахамія.

Як повідомлялося, народний депутат України, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко переконаний, що Україна перебуває у глибокій парламентській кризі. Він також закликає до створення об’єднаної команди для перемовин з партнерами, в яку мають увійти представники різних політичних сил.

Заступник голови фракції “Слуга народу” Андрій Мотовиловець 13 березня заявив, що ключовою причиною провалів голосувань законопроектів за програмами з Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Європейського Союзу (ЄС) є криза всередині фракції “Слуга народу”, які не бажають голосувати після вручення підозр НАБУ та САП. “Ключова проблема – фракція “Слуга народу” втратила ядро. Що таке ядро? Коли збираю голоси у парламенті, чітко розумію, які депутати точно готові підтримати той чи інший закон. Робити це стало важко після підозр НАБУ й САП п’ятьом депутатам від “Слуги народу”, – сказав нардеп.

До ядра фракції "Слуг народу", за його словами, раніше входило 180 депутатів, а зараз лише 111. Тим часом, 17 нардепів вже викликали на допити.

У понеділок заступниця комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк (“Слуга народу”) звернула увагу колег у закритому чаті фракції на необхідність акумуляції голосів для голосування за законопроєкти, де, зокрема, написала: “якщо всі мовчать, ніхто один з одним не говорить, то є два шляхи: зміна операційного керівництва фракції, яке не справляється з акумуляцією голосів, діалогом та конструктивними діями…, або розходимось? Ну навіщо мучити один одного?”. Це повідомлення поширив у Телеграм народний депутат Олексій Гончаренко (фракція “Європейська солідарність”).