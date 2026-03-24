Саудівський принц Мухаммед бін Салман переконує президента США Дональда Трампа не зупиняти військову кампанію проти Ірану – і називає цей момент “історичною можливістю” для Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Протягом останнього тижня принц Мухаммед переконував американського президента, що Іран – це довгострокова загроза для регіону, яку можна усунути лише шляхом зміни уряду в Тегерані.

Більше того, він виступав за введення наземних військ в Іран і захоплення острова Харг – ключового нафтового хабу країни. Коли Трамп натякав на завершення війни, принц стверджував, що це була б помилка.

Офіційний Ер-Ріяд відкидає інформацію про те, що принц підштовхує до ескалації.

“Королівство Саудівська Аравія завжди підтримувало мирне врегулювання цього конфлікту, навіть до його початку”, – йдеться у заяві уряду.

Іранські удари вже вдарили по нафтопереробному заводу та посольству США на території Саудівської Аравії. Ормузька протока – через яку проходить основний нафтовий експорт регіону – фактично заблокована.

Аналітики кажуть: принц Мухаммед боїться, що якщо Трамп відступить зараз, Саудівська Аравія залишиться сам на сам із розлюченим і не переможеним Іраном.

“Саудівські чиновники, безумовно, хочуть, щоб війна закінчилася, але важливо, як вона закінчиться”, – пояснила Ясмін Фарук з Міжнародної кризової групи виданню.