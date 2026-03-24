Протягом січня – лютого власники дорогих автівок сплатили 61,2 млн грн транспортного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 16,5% більше, або на 8,7 млн грн, пише ЛБ.

Майже третину сплаченого податку отримала столиця – 18 млн грн.

Також серед лідерів: Дніпропетровщина – 5,9 млн грн, Львівщина – 5,2 млн грн і Київщина – 4,5 млн грн.

Податок сплачують власники легкових авто, вік яких не більше 5 років, а середньоринкова вартість перевищує встановлений державою поріг (у 2026 році – понад 3,2 млн грн). Ставка податку фіксована – 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль.

Для фізичних осіб процедура максимально спрощена. Податкові органи самостійно обчислюють суму податку та надсилають податкове повідомлення-рішення. Після отримання такого повідомлення фізична особа повинна сплатити податок протягом 60 днів. У разі прострочення передбачені штрафи та пеня.

Якщо власник авто вважає, що податок нараховано помилково (наприклад, авто було продане), він має право звернутися до податкової для проведення звірки даних.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму транспортного податку станом на 1 січня звітного року і подають декларацію.

Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.