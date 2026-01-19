Суддя ВАКС зробив засідання закритим, прихильники Тимошенко протестували. Сама Юлія Тимошенко звинуватила суддю у змові з НАБУ і САП.

-Вони хочуть ізолювати мене і не дати можливість працювати. І тому їм хочеться закрити це судове засідання, щоб суспільство просто не бачило цього „бєзпрєдєлу“. Вони хочуть, щоб у середу я і моя родина не змогли внести заставу, і в четвер оцей злочинець, який називає себе детективом НАБУ, оця істота, буде вносити нове подання, щоб мене арештували, — сказала Тимошенко у суді.

«Минуле засідання судове, яке було відкрите, це був по-суті суд присяжних всіх громадян України, правознавців, юристів. І я хочу, щоб просто ви почитали, що думають професійні правознавці-юристи про цей фарс, який назвали попереднім судом. Фарс, без доказів, без дотримання закону, хамський, просто. Спрацювали як піарагенція, щоб знищити мій авторитет в державі і знищити моє право працювати», — висловилась підозрювана.

Вона наголосила, що «не дозволить цього зробити», тому наполягає, аби суд був публічним.

Однак суддя був незворушним і заявив, що вважає на необхідне проводити засідання у закритому режимі, пише ТСН.

Після цього присутні в залі прихильники Тимошенко почали вигукувати: «Журік! Судилище! Журік! Ганьба! Ви одна зграя! Одна зграя, пане суддя. Ви зграя! Ви не маєте нічого спільного з європейським судочинством. Вчиняється злочин. Це ганьба. Ви учасник злочину. Це злочинець».

Після цього суддя переніс засідання – попередньо на завтра.

Нагадаємо, пред тим Тимошенко заявила про незаконність складу суду, і що готує міжнародний скандал

