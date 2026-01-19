Польський інститут військових втрат почав підраховувати збитки, спричинені агресією з боку СРСР.

Про це пише Delfi, передає Інше ТВ.

Польща вже багато років намагається домогтися виплати репарацій за збитки, завдані нацистами під час Другої світової війни, а Варшава виставила Берліну рахунок у розмірі 1,4 трильйона євро.

Однак “польський уряд ніколи не визнавав, що питання військових репарацій польського народу та матеріальних збитків, завданих агресією СРСР проти Польщі та сталінськими злочинами, було закрито”, – заявив заступник міністра закордонних справ Теофіл Бартошевскі.

Інститут військових втрат уже “почав розраховувати втрати, спричинені вторгненням у СРСР у вересні 1939 року, анексуванням східних регіонів Польщі, а також довгострокових негативних економічних і соціальних наслідків, викликаних комуністичним ярмом, накладеним на Польщу СРСР після Другої світової війни”.

Він додав, що ці оцінки наразі роблять вісім дослідників, але зазначив, що так звана Східна доповідь не буде завершена найближчим часом.

“Враховуючи, наскільки широке та складне це питання, підготовка “Східної доповіді” займе багато років”, – сказав директор інституту.

За словами Гондека, розрахувати збитки, завдані СРСР, складніші, ніж збитки, завдані Німеччиною, оскільки в результаті десятиліть присутності та впливу СРСР багато документів було знищено, сфальсифіковано або навмисно приховано.

Хоча доступ до російських архівів закрито, отримання документів з архівів Білорусі та України також утруднено, визнав Гондек.

Польща підкреслює, що ніколи не відмовлялася від права на компенсацію збитків, завданих якоюсь міжнародною угодою, і що ні СРСР, ні Росія, спадкоємиця його прав, не врегулювали це питання.

Бартошевський зазначив, що Варшава неодноразово порушувала цю проблему в переговорах з Москвою, але це не дало жодних результатів. При цьому Польща не планує призначати спеціального посланця з репарацій Росії, як це було у випадку Німеччини.

Польський уряд зазначив, що розрахунок збитків, завданих СРСР, є питанням історичної відповідальності.

“Визнаючи легітимність роботи інституту, влада посилає чіткий сигнал, що настав час зайнятися цим давно недооціненим питанням польської історії та притягнути до відповідальності не лише Німеччину, а й законних та політичних спадкоємців СРСР”, – наголосив Гондек.

