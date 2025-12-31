Президент України Володимир Зеленський впевнений, що цей рік став можливим завдяки нашим захисникам.

Про це він сказав в короткому привітанні з прийдешнім Новим роком, передає Інше ТВ.

«Ще один рік минає, виборений відданістю й стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців.

Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам – тим, хто відстояв його не лише для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність.

Далі разом йдемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам’яттю, рідним словом, надією та вірою. Беремо із собою здатність до спільнодії і людяність – те, що попри все.

Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього.

З Новим роком, дорогі українці!» – мовиться в повідомленні Президента.

