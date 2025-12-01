Про вчорашню зустріч делегацій США і України відомо, що “Процес складний і делікатний”, “жорсткий і конструктивний” – в Маямі завершилася зустріч делегацій США та України (ВІДЕО)

Але сьогодні вже стали відомими подробиці, які теж мають і матимуть неабияке значення у переговірному процесі, тому що в дипломатії дрібниць не буває.

Ось що пише про такі деталі вчорашніх переговорів CNN із посиланням на неназваних співрозмовників.

-У ексклюзивному приватному клубі Shell Bay у Південній Флориді, що належить групі Witkoff Group, делегації з Вашингтона та Києва сиділи одна навпроти одної за «жорсткими, але дуже конструктивними» перемовинами, запиваючи їх щедрими порціями українського борщу — бурякового та капустяного супу, який, як розповів один з учасників, був «дуже наваристим і м’ясним».

Але його подача, разом із голубцями — традиційними м’ясними та капустяними рулетами — розцінювалася як приємний жест поваги до української культури, тонкий дипломатичний знак у той час, коли США намагаються схилити Україну до компромісів щодо мирної угоди з Росією.

Джерело, обізнане з перебігом переговорів у Флориді — за участю державного секретаря США Марко Рубіо, спеціального посланця Стіва Віткоффа та зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера — повідомило CNN, що напружені перемовини стали «кроком уперед» і «спиралися на прогрес у Женеві», де минулого тижня відбувся перший раунд обговорення американських пропозицій щодо завершення російської війни проти України.

«Було б дуже передчасно говорити, що ми все фіналізували, адже багато ще належить зробити», — сказало джерело CNN.

«Але зустріч була дуже предметною, і найпроблемніші аспекти мирних пропозицій були детально обговорені», — додало джерело, натякаючи, що в деяких сферах може бути досягнуто попереднього прогресу.

Одним із найбільш «проблемних аспектів» початкової 28-пунктної американської мирної пропозиції була вимога, щоб Україна офіційно відмовилася від свого прагнення, закріпленого в конституції, вступити до НАТО — ключова вимога Росії для завершення війни, яку українські чиновники й далі відкидають.

Однак тепер, як стверджує джерело CNN, переговорники обговорили можливий сценарій, за якого Україна фактично буде позбавлена можливості вступити до очолюваного США західного військового альянсу через домовленості, які мали б бути укладені безпосередньо між державами-членами НАТО та Москвою.

«На Україну не будуть тиснути, щоб вона офіційно, у юридичному сенсі, відмовилася від цього прагнення», — сказало джерело CNN.

«Але якщо США укладуть щось із Росією на двосторонньому рівні, або якщо Росія захоче отримати якісь гарантії від НАТО на багатосторонньому рівні, то це не залучатиме Україну до процесу ухвалення рішень», — додало джерело.

Остаточного рішення щодо цього надзвичайно чутливого компромісу — імовірно непопулярного серед країн НАТО — ще не ухвалено, і врешті його має прийняти президент України, наголосило джерело CNN.

Але це свідчить про те, що в міру просування переговорів між США та Україною, і в міру того, як Віткофф вирушає до Москви для перемовин у Кремлі, розглядаються креативні рішення, що дозволяють обійти червоні лінії Києва.

Ще одна з таких проблемних сфер — вимога Кремля, яка також увійшла до 28-пунктної американської мирної пропозиції, щоб Україна віддала території в Донбасі на сході України, які Росія анексувала, але ще не захопила.

Американський план пропонував, щоб цей регіон, який включає «фортифікаційний пояс» міцно захищених міст і селищ, що вважаються критично важливими для безпеки України, став демілітаризованою зоною під російським управлінням, але без розміщення там російських військ.

Джерело, обізнане з перебігом перемовин, розповідає CNN, що обговорення цього надзвичайно суперечливого питання також просуваються.

«Ідея передати контроль росіянам у спосіб, що суттєво послабить оборону України й зробить можливу подальшу агресію більш імовірною, значно зменшивши можливості України, — це поза межами обговорення», — сказало джерело CNN.

«Але це не означає, що немає потенційних шляхів збереження конституційних положень і забезпечення безпеки України», — додав співрозмовник.

Втім, джерело відмовилося назвати конкретні варіанти, пояснивши, що питання «надто чутливе».

«Я справді вірю, що якщо це стане публічним, ми можемо зруйнувати потенційне рішення», — сказало він CNN.

У найближчі дні може з’явитися ще один фактор, який може зірвати процес: Кремль, що досі відмовляється пом’якшити свої максималістські вимоги підкорити Україну перед завершенням війни.

На тлі ознак українських компромісів, які формують американські переговорники, наступним і більшим викликом американської «човникової дипломатії» може стати змусити Росію прийняти їх.