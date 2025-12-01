Північноатлантичний Альянс (НАТО) розглядає можливість “більш агресивної” реакції на кібератаки, саботаж та порушення повітряного простору з боку росії. Про це у коментарі Financial Times повідомив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, інформує УНН.

За його словами, Альянс розглядає можливість посилення своєї реакції на гібридну війну з боку москви.

Ми вивчаємо все. … У кіберпростірі ми певним чином реагуємо. Ми думаємо про те, щоб бути більш агресивними або проактивними, а не реагувати- сказав військовий.

Видання вказує, що Європа вже постраждала від численних інцидентів гібридної війни, деякі з яких приписуються росії, – від перерізання кабелів у Балтійському морі до кібератак по всьому континенту.

Деякі дипломати, особливо зі східноєвропейських країн, закликали НАТО перестати просто реагувати, натомість завдати удару у відповідь. Така відповідь була б найлегшою для кібератак, де багато країн мають наступальні можливості, але була б менш легкою у випадках диверсій або вторгнення дронів- йдеться у статті.

Драгоне вважає, що “превентивний удар” можна вважати “оборонною дією”, але “це далі від нашого звичайного способу мислення та поведінки”.

Бути більш агресивним порівняно з агресивністю нашого опонента може бути варіантом. … Як досягається стримування – через удари у відповідь або через превентивний удар – це те, що ми повинні глибоко проаналізувати, тому що в майбутньому може виникнути ще більший тиск- сказав голова військового комітету НАТО.

Водночас він додав, що питання полягають “у правовій базі, юрисдикційній базі”.

“Якщо все, що ми робимо, це продовжуємо реагувати, ми просто запрошуємо росію продовжувати потуги, продовжувати завдавати нам шкоди. Особливо, коли гібридна війна асиметрична – їм це коштує мало, а нам – багато. Нам потрібно намагатися бути більш винахідливими”, – резюмував Драгоне.