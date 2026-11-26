Мінагрополітики спільно з Всеукраїнською аграрною радою (ВАР) та міжнародною гуманітарною організацією Prosper Global завершили передачу 3600 полімерних рукавів для тимчасового зберігання зерна агровиробникам із постраждалих від війни регіонів.

Допомогу отримали понад 500 господарств з Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Як поінформував перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик, через Державний аграрний реєстр агровиробники дев’яти областей подали 2 319 заявок на отримання 13 881 зернового рукава. Ключові результати програми такі: агровиробникам передано 3600 зернових рукавів, кожен з яких вміщує орієнтовно 200 тонн продукції, таким чином, додатково можна буде зберігати близько 720 тисяч тонн зерна.

Ініціатива є частиною програми підтримки українських агровиробників, що реалізується за координації Мінагрополітики. До її впровадження залучені FAO Ukraine, World Food Programme, Prosper Global та Український Червоний Хрест за фінансової та ресурсної підтримки міжнародних партнерів: Європейського Союзу, Державного департаменту США, Уряду Канади та Фонду Говарда Г. Баффета.

Як повідомляло Інше ТВ, Фермерам 9 прифронтових областей, зокрема Миколаївщини, нададуть рукави для тимчасового зберігання врожаю – стартував прийом заявок