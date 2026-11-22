Російська підприємиця Тетяна Кім, яка потрапила до санкційного списку Євросоюзу, залишила посаду генеральної директорки маркетплейсу Wildberries. Її місце зайняв Олексій Куликов.

Про це повідомляє The Bell, пише Слово і діло.

Як зазначає видання, Кім також втратила контроль над RWB – об’єднаною структурою Wildberries і рекламної компанії Russ. Кадрові зміни відбулися 19 листопада.

Зазначимо, що 16 листопада Євросоюз запровадив санкції проти Тетяни Кім. Обмеження також поширюються на компанії, у яких підприємиця володіє понад 50% або здійснює контроль.

Водночас RWB планує укласти угоду зі своїм найбільшим кредитором – російським банком ВТБ. Фінансова установа розраховує отримати 5% акцій WB Банку, а також частки у фінансових сервісах і цифрових проєктах маркетплейсу. Голова ВТБ Андрій Костін раніше заявляв, що українські атаки на склади Wildberries відтермінували укладення угоди, однак не скасували її. Стратегічне партнерство з Wildberries банк ВТБ оголосив у червні 2026 року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що атаки України по логістичних об’єктах у росії, зокрема Wildberries, є відповіддю на удари рф по українській логістиці.

Ще 14 серпня повідомляли, що загальні втрати мережі логістичних хабів рф Wildberries та продавців маркетплейсу від ударів українських безпілотників по складах компанії можуть становити від 600 до 800 млрд рублів (близько 10 млрд доларів США).