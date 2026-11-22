Невелике шведське містечко сколихнув скандал: з’ясувалося, що голова місцевої ради був порноактором, який виступав під псевдонімом «Вікінг», а називав себе – Ганс.

56-річний Ларс Ерікссон вів подвійне життя: обіймав керівну посаду в муніципалітеті міста Йоккмокк (Шведська Лапландія), маючи за плечима досвід роботи в американській індустрії фільмів для дорослих.

Колеги-чиновники були шоковані, коли в жовтні стало відомо про його порнокар’єру, після чого його поспішно звільнили, пише Daily Mail.

Раптове зникнення пана Ерікссона з владних кабінетів — особливо з огляду на те, що раніше він був депутатом шведського парламенту — спантеличило жителів невеликого містечка Йоккмокк на півночі країни.

Ситуація прояснилася, коли шведський журналіст-розслідувач узявся вивчати обставини звільнення чиновника й розкрив світові справжню причину.

Скандал приголомшив Йоккмокк; відколи інформація стала публічною, ця невелика громада, що налічує близько 4600 жителів, опинилася в центрі уваги всього світу.

А втім, до цього шокуючого відкриття шведську журналістку Елліку Нільссон привела фотографія, зроблена на заході, який є аналогом «Оскара» у порноіндустрії.

«У мене було лише припущення: керівник муніципалітету в Йоккмокку дуже схожий на одного порноактора, — розповіла вона виданню Daily Mail. — Але цього було замало, щоб стверджувати, що це одна й та сама людина».

Виступаючи під псевдонімом «Ганс», пан Ерікссон знявся у кількох фільмах для дорослих, зокрема в серії «F*** Club».

В інтерв’ю галузевому виданню AVN на запитання, що саме він готовий робити перед камерою, він відповів: «Я — вікінг, готовий на все».

Однак ще до того, як його порнокар’єра стала надбанням громадськості, минулого місяця пана Ерікссона було усунуто з посади керівника адміністрації муніципалітету Йоккмокк.

Місцеві політики, втім, відмовилися пояснити причину такого рішення.

Саме цей незбіг обставин спонукав пані Нільссон зі шведської національної телерадіокомпанії SVT провести власне розслідування.

Її спантеличило те, чому муніципалітет, який відчуває брак коштів, готовий витратити значні суми на звільнення свого найвищого посадовця — позбавивши його повноважень щодо управління персоналом, фінансами та бюджетом — не маючи при цьому жодних пояснень.

Пані Нільссон розповіла: «Мої колеги з SVT дізналися, що Ларса Ерікссона збираються усунути з посади керівника адміністрації муніципалітету Йоккмокк.

Один із наших репортерів поїхав до Йоккмокка, щоб поговорити з ним, але ніхто не захотів пояснити, чому його звільняють.

Уся ця ситуація здалася мені дивною. Йоккмокк — доволі бідний муніципалітет, а його звільнення могло обійтися місцевому бюджету в чималу суму.

Я запідозрила, що тут криється щось інше. Саме тоді я почала вивчати його біографію».

Пані Нільссон виявила його зв’язок із порноіндустрією, здійснивши пошук за зображенням обличчя пана Ерікссона — і отримала вельми несподіваний результат.

На фотографії з церемонії вручення премії AVN Awards — американського аналога «Оскара» у сфері кіно для дорослих — було зображено чоловіка, який мав разючу схожість із керівником адміністрації шведського містечка.

«Що більше фотографій я знаходила, то більше фільмів виявляла, у яких з’являвся чоловік, схожий на нього, — зазначила вона.

Я почала знаходити вебсайти компаній, що займаються виробництвом фільмів для дорослих. На цих ресурсах він фігурував під ім’ям “Ганс”.

Але на той момент у мене були лише дані про керівника адміністрації в Йоккмокку, який був надзвичайно схожий на порноактора. Цього було недостатньо, щоб стверджувати, що це одна й та сама людина». Саме це зображення наштовхнуло пані Нільссон на нові деталі, коли вона почала відтворювати його «цифровий слід».

Вона виявила зв’язки між адресами електронної пошти, які використовував «Ганс» — його альтер-его в порноіндустрії, — та особистим номером телефону справжнього пана Ерікссона; зокрема, вони мали спільний обліковий запис у платіжній системі PayPal.

Два дописи в соцмережі X, що містили геотеги, також вдалося пов’язати з містом, де раніше мешкав пан Ерікссон.

Пані Нільссон зазначила: «Були й інші облікові записи, дані в яких збігалися з віком Ерікссона та місцями його проживання.

У сукупності ці факти дозволили встановити, що “Ганс” і Ларс Ерікссон — це одна й та сама особа».

Коли представники телеканалу SVT звернулися до керівника муніципалітету із запитаннями, той відповів: «Що це за звинувачення?»

Незабаром після цього кілька облікових записів у соціальних мережах, пов’язаних із «Гансом», було видалено. Пан Ерікссон заявив, що доступ до них мав хтось зі США.

Згодом він письмово підтвердив, що саме він знімався в цих фільмах.

За даними SVT, у період із 2018 року (коли пан Ерікссон залишив шведський парламент) до 2026 року вийшло вісім фільмів за його участю.

Проте сам пан Ерікссон стверджує, що припинив працювати в порноіндустрії у 2022 році й не міг впливати на те, коли саме ці стрічки будуть випущені.

Саме один фільм, оприлюднений у 2025 році, та ще один, що вийшов у жовтні цього року, стали причиною того, що його минула діяльність набула розголосу.

Утім, за словами пані Нільссон, звільнення пана Ерікссона було спричинене не лише його роботою в порноіндустрії.

Вона розповіла виданню Daily Mail: «У муніципалітеті Йоккмокк і раніше виникали суперечки за участю керівників, у яких певну роль відігравали політичні чинники».

Як повідомила інша журналістка, Ребекка Блок зі шведської регіональної газети NSD, муніципальна рада оголосила про звільнення пана Ерікссона з посади, пояснивши це рішення «кадровим питанням», а самого Ерікссона мали перевести на виконання інших завдань до завершення терміну дії його контракту.

Однак пан Ерікссон побоювався, що його можуть перевести працювати в муніципальний центр переробки відходів. Лише згодом SVT опублікував розслідування пані Нільссон про період, коли пан Ерікссон — вже після того, як залишив шведський парламент, — працював порноактором у США.

Згодом у муніципальній раді пояснили звільнення міркуваннями безпеки: порнокар’єра робила його вразливим до шантажу, а отже, створювала для місцевої влади ризик іноземного впливу.

Йоккмокк має стратегічне значення через наявну там гідроенергетичну інфраструктуру та виробництво електроенергії.

Крім того, представники муніципалітету контактують із державними відомствами й організаціями, що займаються питаннями оборони та національної безпеки.

Сам пан Ерікссон відкинув припущення, ніби минуле робить його вразливим до шантажу, аргументуючи це тим, що ця інформація вже стала публічною.

Мешканці Йоккмокка були шоковані скандалом у їхньому маленькому містечку — історією, про яку згодом написали газети в усьому світі.

Поспілкувавшись із місцевими жителями Йоккмокка, пані Блок зазначила, що думки розділилися: одні реагували з недовірою, інші — зі сміхом, а дехто — зі співчуттям.

За словами жінки, до початку скандалу пан Ерікссон не був відомою місцевою постаттю, оскільки приїхав до Йоккмокка відносно недавно і не мав таких глибоких місцевих зв’язків, як багато інших жителів.

Проте на момент розмови з пані Блок про цю історію чули вже «майже всі», хоча багато хто ніколи не зустрічався з паном Ерікссоном особисто.

Вона розповіла виданню Mail, що деякі жителі ставили під сумнів, чи має приватне життя людини впливати на її роботу в органах влади — за умови, що закон не було порушено.

Водночас інші вважали, що посада найвищого керівника муніципалітету передбачає вищі стандарти поведінки.

Один із місцевих жителів зауважив, що участь у порнографії — це, мабуть, не найгірше, що можна зробити, хоча люди, звісно, ​​не очікували такого від очільника муніципалітету.

У соціальних мережах місцеві жителі жартують про ці фільми, а також про те, що завдяки їм Йоккмокк нарешті з’явився на світовій карті.

Генрік Блінд, колишній високопоставлений член муніципальної ради Йоккмокка, розповів, що ці жарти дійшли навіть до Стокгольма — міста, розташованого приблизно за 600 миль (майже 1000 км) на південь, куди він іноді їздить у справах.

«Багато людей — як тут, так і в Стокгольмі — розпитують нас про це й жартують. Деякі жарти досить грубі, інші — м’якші».

Проте самого пана Блінда така увага зовсім не тішить. «Це не той тип розголосу, який нам потрібен. Ми б не хотіли, щоб нас знали саме через це», — зазначив він.

«Тепер нам варто дивитися вперед і говорити про інші переваги Йоккмокка. Це місце, де живуть чудові люди й панує прекрасна природа».

Пан Ерікссон родом із західного узбережжя Швеції. До того як очолити адміністрацію Йоккмокка, він був депутатом парламенту від Соціал-демократичної партії.

У Стокгольмі він активно відстоював гендерну рівність і вніс пропозицію, щоб школи заохочували відхід від традиційних гендерних ролей.

В іншій парламентській ініціативі він намагався покращити становище безпритульних котів — а їх у Швеції, за оцінками, налічується близько 100 000.

Пан Блінд досі не може осягнути, як його колишній колега міг паралельно будувати кар’єру в порноіндустрії США. «Ми працювали разом майже три роки, але наші стосунки були суто професійними. Ми бачилися виключно на роботі», — розповів він виданню Daily Mail.

Пан Блінд додав, що рада втратила довіру до керівництва пана Ерікссона ще до того, як ці факти стали відомі.

Він зазначив: «Ми не бачили тих результатів роботи, яких варто було б очікувати від людини на такій високій посаді».

За словами пана Блінда, перед призначенням пан Ерікссон пройшов перевірку біографічних даних та перевірку на відповідність вимогам безпеки.

Однак про його «другу кар’єру» місцеві політики не знали.

Під час співбесіди при прийомі на роботу його запитали, чи є в його минулому щось, про що варто знати майбутньому роботодавцю.

«Він відповів, що ні», — сказав пан Блінд.

Наразі муніципалітет доручив відділу кадрів переглянути процедури найму персоналу.

Після того, як усе з’ясувалося, пан Ерікссон залишив свою посаду, отримавши вихідну допомогу в розмірі 594 104 шведських крон (44 500 фунтів стерлінгів), що дорівнює його семимісячній зарплаті.

Пан Ерікссон заявив: «Оскільки йдеться про законну, хоч і табуйовану діяльність, яка завершилася більш ніж за два роки до того, як я отримав право працювати на муніципальній службі, мені важко зрозуміти, як це може на щось впливати». У відповідь на побоювання щодо можливого шантажу пан Ерікссон заявив, що спроби використати його порнокар’єру як зброю є «безглуздими», оскільки він уже відкрито відповідав на запитання шведських ЗМІ, коли ті раніше зверталися до нього за коментарями.

Щодо угоди з муніципалітетом пан Ерікссон повідомив виданню Daily Mail: «Жодна зі сторін не матиме жодних подальших претензій одна до одної, що випливають із трудових відносин або їх припинення».