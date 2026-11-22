Попри неодноразові спроби встановити контакт з боку президента США Дональда Трампа, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин продовжує ігнорувати його.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела, передає Громадське.

Так, минулого року Трамп намагався зв’язатися з Кім Чен Ином через усталені телефонні лінії та офіційні канали комунікації, однак так і не отримав відповіді.

Після цього американський президент написав листа, для передачі якого Білий дім розробив цілий план: група чиновників підстерегла північнокорейського дипломата біля офісу постійного представництва Північної Кореї при ООН на Мангеттені.

Йому вручили листа, але пізніше під час засідання ООН дипломат кинув нерозпечатаний лист перед представником США.

Уже цьогоріч під час поїздки Трампа до Азії сторони намагалися організувати особисті переговори Так, американські чиновники обговорювали можливість оголосити про офіційне завершення Корейської війни, яка понад сім десятиліть тому закінчилася лише підписанням перемир’я.

Також розглядалася можливість оприлюднення заяви, яка формально не визнавала б Північну Корею ядерною державою, але водночас не вимагала б демонтажу її ядерної програми.

Натомість США домагалися б обмежень на ядерні та ракетні випробування. Вашингтон також міг би запропонувати відкрити представництва для підтримання дипломатичних контактів — крок до встановлення повноцінних дипломатичних відносин.

Однак зрештою лідер КНДР висунув умови, на які США не могли погодитися, тож зустріч так і не відбулася.