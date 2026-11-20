Військова кампанія Сполучених Штатів проти Ірану, яка розпочалася наприкінці лютого 2026 року, коштувала американському бюджету понад 48 мільярдів доларів. Відповідні цифри оприлюднили в Пентагоні під час звіту перед законодавцями. Про це повідомляє AFP із посиланням на представника американського оборонного відомства, пише УНН.

Заступник генерального інспектора Пентагону Артур Міллер заявив, що станом на 13 листопада загальні витрати США на війну проти Ірану досягли 48,3 мільярда доларів.

Цю інформацію посадовець представив американським законодавцям у четвер, 19 листопада.

Для порівняння, річний оборонний бюджет Сполучених Штатів становить приблизно 900 мільярдів доларів.

Таким чином, витрати на військову кампанію проти Ірану вже еквівалентні понад 5% річного оборонного бюджету США.

Оприлюднена Пентагоном сума охоплює витрати, зафіксовані станом на 13 листопада. Даних про подальші видатки американського військового відомства в повідомленні не наведено.