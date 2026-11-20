У Львові загинули двоє людей під час атаки ворога по залізничній станції «Скнилів» – зруйнований вокзал. Ще щонайменше четверо постраждали. Як повідомили в ОВА, ракетно-дронова атака на на Львівщину тривала близько 6 годин.

Уражено енергообʼєкт у Стрийському районі. У Львові та області ввели графіки відключення світла.

Уламки ракети лежать посеред вулиці у Львові.

В Золочівському районі після збиття реактив пошкодив три житлові будинки та автомобіль. Поранений 48-річний чоловік.

Дрони також збили над трьома селами у Львівському районі — під час роботи ППО кулі влучили в житловий будинок. Також спалахнули пожежі в гаражі та житловому будинку.