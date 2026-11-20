У польській Познані затримали двох громадян України, яких підозрюють у нанесенні написів “Слава УПА” на трьох пам’ятниках. За версією прокуратури, чоловіки могли діяти в інтересах російської розвідки, намагаючись спровокувати конфлікт між українцями та поляками. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

За даними слідства, написи з’явилися одразу на трьох пам’ятниках у Познані. Правоохоронці встановили ймовірну причетність до інцидентів двох українців.

Прокуратура припускає, що дії підозрюваних могли координуватися в інтересах російських спецслужб. Зокрема, один із чоловіків мав отримати за нанесення написів 1000 злотих

Провокація могла бути спрямована на розпалювання ворожнечі

Польські правоохоронці затримали обох підозрюваних. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду, заборони виїзду з Польщі та заборони контактувати між собою.

Слідчі розглядають версію, що написи на пам’ятниках були частиною провокації, спрямованої на загострення історичних суперечностей і погіршення відносин між Польщею та Україною.

Водночас причетність російської розвідки наразі залишається версією слідства. Остаточні обставини справи мають встановити правоохоронці.