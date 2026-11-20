Кабмін спрямував додаткові 81,4 млрд гривень на невідкладні потреби Міністерства оборони. Понад 90% цієї суми підуть на виплати військовим. Про це у четвер, 19 листопада повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, пише Кореспондент.

“Забезпечуємо своєчасне фінансування та стабільні виплати військовим, які виконують бойові завдання”, – наголосив прем’єр-міністр.

За даними Міністерства фінансів, із загальної суми 74 млрд гривень спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців. Зокрема:

72,6 млрд гривень отримає Міноборони для потреб Збройних сил України;

1,4 млрд гривень передбачено для Державної спеціальної служби транспорту;

7,4 млрд гривень спрямують на закупівлю пального для ЗСУ.

Водночас у Мінфіні зазначили, що рішення не потребує залучення додаткових коштів до державного бюджету.

Фінансування забезпечать шляхом перерозподілу видатків у межах загального фонду державного бюджету на 2026 рік.

Зокрема, йдеться про кошти, які не були використані за бюджетною програмою обслуговування державного боргу в запланованих обсягах.

Їх спочатку спрямували до резерву коштів для сектору безпеки й оборони, а звідти передали Міністерству оборони.