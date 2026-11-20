Масована ракетно-дронова атака на захід України зачепила і Польщу – туди залетіла одна з ракет.

Там оголосили тривогу і навіть увімкнули сирени.

Про збиття ракети поки не чутно, але в Оперативному командуванні збройних сил Польщі повідомили таке:

«У зв’язку з підозрою на порушення повітряного простору Республіки Польща невідомими повітряними об’єктами до Урядового центру безпеки передано інформацію про загрозу з повітря. Проводиться перевірка, метою якої є підтвердження даних радіолокаційних систем, а також, у разі потреби, вжиття заходів, спрямованих на протидію потенційній загрозі».

Українські моніторингові канали повідомляли, що вона не просто зайшла на територію Польщі, а й летить в бік Жешува. Ну, може вилетить назад…