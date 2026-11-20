Путін заявив, що РФ «не домовлятиметься» з Україною після ударів по Керченському мосту. Це правда? Ні, бо з 2022 року країна-агресор щонайменше 15 разів відмовлялася від переговорів про мир під різними приводами.

Про них нагадала zn.ua. Нагадаємо і ми – мовою оригіналу.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, 29.11.2022

Пока никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. «СВО» будет продолжаться.

Глава МИД рф Сергей Лавров, 29. 12.2022

Выдвигая разного рода идеи и “формулы мира”, Владимир Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины. (…)

Мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, 3.05.2023

Теракт в отношении президента путина (прилет дронов в пустое админздание на территории московского Кремля — ред.) — это нападение на россию. Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, 24.01.2024

После сбитого (в Белгородской области рф — ред.) Ил-76 — никаких переговоров, только тюрьма или уничтожение.

Чем быстрее террористы будут обезврежены, тем меньше бед успеют натворить.

путин, 12.08.2024

О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики в Курской области.

О чем с ними вообще можно говорить?

Зампред Совбеза рф Дмитрий Медведев, 21.08.2024

В последнее время существовала одна опасность — переговорный капкан, куда россия могла попасть при определенном стечении обстоятельств.

А именно — ранние ненужные переговоры о мире (…)

Теперь все всё понимают: никаких переговоров до полного разгрома врага.

Депутат Госдумы Виктор Соболев, 11.03.2025

Любое временное прекращение огня играет на руку Киеву, который использует это время для пополнения арсенала и перегруппировки сил. Это абсолютно неприемлемо

путин, 4.06.2025

Киевская верхушка пытается запугать россию терактами и в то же время просит о встрече на высшем уровне. О чем с ними говорить? Кто вообще ведет переговоры с террористами?

Глава Чечни Рамзан Кадыров, 29.01.2026

Я считаю, что войну нужно довести до конца. Переговоры после всего, что сделано, — я против.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, 26.10.2026

Мы не хотим временного перемирия, мы хотим мира на многие годы и столетия. Поэтому «СВО» продолжается.

Тож ще раз переконалися, що російська верхівка брехала, бреше і скоріше за все буде брехати, видихнули і пішли далі.