Сьогодні вночі ворог ударив балістикою по Південному і Північному мостах у Києві, є влучання, рух мостами зупинений.

Сьогодні ж вночі крилаті ракети атакували Кримський міст. Як пишуть місцеві, йдеться як мінімум про 4 потужні удари. У Керчі у будинках повилітали вікна, будинки трусило. Моніторингові канали повідомляють, що удари були спрямовані на арку, яка вже була деформована після вчорашнього удару. Є також повідомлення, що один проліт мосту нібито впав у воду, але візуального підтвердження цього немає. Але є відео удару.