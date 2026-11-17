Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 17 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 627 040 (+1 620) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 482 (+2)
Бойові броньовані машини: 25 813 (+6)
Артилерійські системи: 52 516 (+52)
РСЗВ: 2 282 (+4)
Засоби ППО: 1 762
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 176 (+10)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 611 870 (+1 494)
Крилаті ракети: 5 196
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 176 451 (+521)
Спеціальна техніка: 4 913 (+4)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.