Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 17 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 627 040 (+1 620) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 482 (+2)

Бойові броньовані машини: 25 813 (+6)

Артилерійські системи: 52 516 (+52)

РСЗВ: 2 282 (+4)

Засоби ППО: 1 762

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 176 (+10)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 611 870 (+1 494)

Крилаті ракети: 5 196

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 176 451 (+521)

Спеціальна техніка: 4 913 (+4)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.