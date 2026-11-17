У ніч проти 17 листопада в РФ атакований “Газпром нафтохім Салават” у Республіці Башкортостан. Після обстрілу на території заводу спалахнула масштабна пожежа.

“Газпром нафтохім Салават” – один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії. Виробляє бензин, дизельне паливо, гас, мазут, поліетилен, полістирол, аміак, карбамід, пластифікатори та бутилові спирти. Виробництво палива забезпечує загальну паливну інфраструктуру Росії, що має значення і військової логістики. А поліетилен, полістирол та пластифікатори застосовуються у різних промислових галузях, у тому числі потенційно у виробництві матеріалів та компонентів для оборонної промисловості.

За повідомленнями очевидців, там виникло одразу кілька осередків займання, над промисловим майданчиком здійнялися високі стовпи густого диму.