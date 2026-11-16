Про це повідомив очільник уряду Сергій Корецький, який знаходиться у Брюсселі.

Він зазначив, що кошти вже надійшли на казначейський рахунок у межах Ukraine Support Loan. Загалом за цим механізмом Україна отримала €14,6 млрд оборонного фінансування.

-Зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили фінансову стійкість України, підтримку нашої економіки та європейську інтеграцію.

Подякував за 1,7 млрд євро від ЄС на посилення оборони у межах Ukraine Support Loan. Головний пріоритет зараз — передбачуване фінансування на 2027 рік. Тут визначальну роль відіграє Європейський Союз.

Є чітке розуміння стосовно Ukraine Support Loan. Розраховуємо, що перші кошти надійдуть уже на початку року. Паралельно працюємо з іншими партнерами поза ЄС, щоб повністю покрити бюджетні та оборонні потреби.

Окрема тема — енергетика та екстрена допомога цієї зими, яку обговорювали Президент Володимир Зеленський і очільниця Єврокомісії. Щодо членства в ЄС — розраховуємо, що четвертий і п’ятий переговорні кластери відкриють уже в грудні. Сильна та економічно стійка Україна — це безпека всієї Європи, зазначив Корецький.

Нагадаємо, сьогодні стало відомом, що Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні майже €8 млрд