Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який вже понад 15 років має ліцензію пілота, втратив можливість самостійно керувати повітряними суднами. Політик також продав свій власний літак, повідомляє Кореспондент.

Як з’ясувало видання, 14 листопада Мерц вирушив на партійний з’їзд Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у федеральну землю Шлезвіг-Гольштейн. Під час перельоту канцлер перебував у кабіні пілотів, проте за штурвалом був співробітник чартерної авіакомпанії.

Мерц отримав ліцензію пілота у 2009 році і тривалий час захоплювався авіацією. Раніше йому належав двомоторний літак Diamond DA62, який згодом продав.

Для збереження допуску до самостійних польотів пілотам необхідно регулярно практикуватись. Передбачається, що через напружений робочий графік канцлер не може приділяти своєму захопленню достатньо часу.

При цьому, можливість повернутися за штурвал у політика залишається. Після завершення роботи на посаді глави уряду він зможе відновити необхідні права, пройшовши перевірку авіаційного екзаменатора.

Обмеження стосуються та керування автомобілем. З міркувань безпеки канцлер Німеччини не може самостійно сідати за кермо.

З аналогічною ситуацією стикався і колишній глава уряду Олаф Шольц. 2024 року він зізнавався, що йому не вистачає можливості особисто керувати автомобілем, оскільки вважає себе захопленим водієм.