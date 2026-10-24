СОУ також продовжують серію атак на логістичну інфраструктуру ворога. В Омську уражено фулфілмент-центр маркетплейсу Ozon, розташований на вулиці Айвазовського в логопарку «Солнечный».

Складський комплекс має площу близько 107 000 м² та здатний одночасно розміщувати майже 30 млн товарних одиниць. За даними компанії, об’єкт може обробляти понад 600 000 замовлень на добу.

Центр забезпечує повний цикл логістичних операцій – від приймання та зберігання товарів до комплектації замовлень і відправлення покупцям. Інвестиції Ozon в обладнання та IT-інфраструктуру об’єкта перевищили 4 млрд рублів.