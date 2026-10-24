Сьогодні, 24 жовтня 2026 року, у Франції проходить нова хвиля загальнонаціональних протестів проти високої вартості життя, інфляції та погіршення державних послуг.

Щоб не допустити повторення масових погромів, підпалів та мародерства, які відбулися минулими вихідними (17–18 жовтня), влада вивела на вулиці близько 70 тисяч поліцейських і жандармів. У великих містах задіяно спецтехніку та гелікоптери.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що правоохоронці вже затримали 135 осіб і вилучили різні види зброї. Влада пообіцяла діяти максимально жорстко щодо порушників.

До демонстрацій, окрім студентських спілок та великих профспілок (зокрема CGT), активно долучилися прихильники руху «жовтих жилетів», які оголосили про свій «Акт ІІ». Загалом по країні організатори планують провести близько 600 локальних заходів.

Через загрозу заворушень у Парижі сьогодні тимчасово зачинені Лувр, музей Орсе, музей Пікассо та Гран-Пале. У деяких інших містах (наприклад, у Ліоні) центри перекриті для мітингувальників, а в Марселі заборонили протести й на добу зупинили громадський транспорт.

Окреме вогнище напруги виникло в Орлеані, де проходить з’їзд ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен. Туди з усієї країни з’їхалися від 20 до 30 тисяч лівих та антирасистських активістів, які проводять масовий марш проти ультраправих.



Невдоволення французів спалахнуло ще наприкінці вересня з локальних протестів ліцеїстів та студентів через катастрофічну нестачу вчителів і занедбаність навчальних закладів. Проте згодом рух переріс у загальнонаціональний соціальний вибух проти високих цін, інфляції та урізання субсидій. Влада намагається вести діалог: Макрон пообіцяв масштабну реформу системи вступу до університетів, але мітингувальники вимагають негайного виділення €10 млрд на модернізацію освіти та реальної боротьби із бідністю.

Гасло «Макрона у відставку! Ле Пен — за ґрати!» належить представникам французьких лівих сил, анархістів, антифашистських рухів та радикальних студентських профспілок.

Цей подвійний лозунг став особливо популярним під час масових протестів у Франції, оскільки відображає одночасне неприйняття лівими активістами як чинної влади, так і праворадикальної опозиції:

«Макрона у відставку!» — це традиційна вимога лівих профспілок, студентів та «жовтих жилетів», які звинувачують президента Емманюеля Макрона в капіталізмі, урізанні соціальних бюджетів, кризі в освіті та інфляції.

«Ле Пен — за ґрати!» — ця частина гасла спрямована проти лідерки ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен. Вона стала максимально актуальною на тлі судових процесів над нею (зокрема, щодо розтрати коштів Європарламенту та фіктивних помічників), а також через проведення з’їзду її партії в Орлеані, проти якого ліві активісти вийшли на масові контрдемонстрації.

Це гасло є закликом так званого «третього блоку» (ліворадикалів), які не бажають обирати між неоліберальним курсом Макрона та правопопулістським курсом Ле Пен, відкидаючи обидва політичні полюси.