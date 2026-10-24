Задовго до того, як цього місяця було обмежено доступ українських військових до системи супутникового зв’язку Ілона Маска, адміністрації Байдена та Трампа неодноразово зверталися до компанії SpaceX із проханнями увімкнути або вимкнути сервіс Starlink у різних країнах.

Про це повідомили шестеро колишніх високопосадовців США, обізнаних із ситуацією, пише Reuters.

За словами чотирьох із цих колишніх посадовців, за часів президентства Джо Байдена такі запити стосувалися, зокрема, вимкнення сервісу — щоб завадити проіранським збройним угрупованням у Ємені та Лівані використовувати Starlink для зв’язку, — а також його активації для забезпечення доступу до інтернету в Ірані та в Україні (для підтримки українських військових).

Крім того, як повідомили агентству Reuters колишній високопосадовець адміністрації Трампа та ще одна особа, знайома з питанням, адміністрація президента Дональда Трампа зверталася до Ілона Маска (генерального директора SpaceX) із проханням надати доступ до сервісу в Ірані після американо-ізраїльських ударів у 2025 та 2026 роках. Розрахунок полягав у тому, що це покращить доступ до інтернету та зв’язок для антиурядових протестувальників.

Усі співрозмовники надали інформацію на умовах анонімності. Про ці попередні запити США щодо доступу до Starlink повідомляється вперше.

Нещодавній скандал навколо обмежень на використання Україною супутникових сервісів SpaceX порушив питання про характер відносин між урядом США та Ілоном Маском, чия компанія володіє системами, критично важливими як для американських військових, так і для союзників США.



Запити до Маска, що надходили за часів адміністрацій Байдена та Трампа, свідчать про тісну взаємодію: уряд США в безпрецедентній мірі покладається на приватну компанію для реалізації своєї зовнішньої політики.

Нещодавні обмеження для України — попри те, що вона є союзником США — також стривожили європейських посадовців. Дехто з них стверджує, що Європа повинна розвивати власні потужності військового супутникового зв’язку, оскільки наразі не існує жодної реальної альтернативи, яку можна було б розгорнути в короткостроковій перспективі.

ОБМЕЖЕННЯ STARSHIELD СТВОРЮЮТЬ ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що доступ його країни до Starshield — військової версії системи Starlink — був навмисно обмежений, що перешкоджає роботі українських військових безпілотників. Він також зазначив, що швидкість роботи системи Starlink, яку Україна використовує для певних військових завдань — зокрема для захисту від російських ракетних атак, — була знижена.



Агентство Reuters повідомило, що розпорядження обмежити швидкість роботи системи Starshield надійшло з Білого дому. Адміністрація Трампа визнала факт уповільнення, проте не уточнила, чи віддавала вона відповідний наказ.

У Білому домі, відповідаючи на запит про коментар, порадили звернутися до заяви Трампа, зробленої в п’ятницю. Тоді він зазначив, що не обговорював із Маском питання доступу України до Starlink, додавши: «Якщо виникне проблема, я її вирішу».

Галина Юсипюк, речниця посольства України у Вашингтоні, заявила, що пріоритетом для України є «якнайшвидше відновлення нормальної швидкості роботи сервісу, оскільки від цього залежать життя наших людей».

Компанія SpaceX не відповіла на прохання про коментар. Водночас раніше цього тижня Маск написав у соціальних мережах: «Системи Starshield належать уряду США і контролюються ним. Будь-які обмеження швидкості чи використання визначаються військовими США і, зрештою, президентом Сполучених Штатів».

У п’ятницю член Палати представників США від Демократичної партії Джейсон Кроу закликав прояснити ситуацію з нещодавніми змінами в роботі супутникового зв’язку для України, вказавши на ризики, пов’язані із залежністю США від компанії SpaceX.

«Необрані мільярдери та приватні корпорації не повинні вирішувати, що відповідає національним інтересам безпеки Америки», — заявив Кроу.

Для України інтернет-сервіс Starlink став критично важливим засобом зв’язку між підрозділами на передовій; за словами військових, на сьогодні продукти SpaceX не мають аналогів за своїми можливостями.

Приймачі Starshield, які значною мірою стійкі до радіоперешкод, використовуються як бортові системи наведення, а також забезпечують зв’язок українських безпілотників із операторами — зокрема й тоді, коли дрони діють глибоко в тилу російських військ на території України.

ВПЛИВ МАСКА СТВОРЮЄ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ

Роль Ілона Маска — вольового генерального директора компанії, яка має надзвичайно великий вплив на національну безпеку США, — часом викликає запитання щодо того, хто саме приймає рішення стосовно супутникових послуг SpaceX.

«Генеральний директор SpaceX — це, по суті, бізнес-керівник, який працює з державними контрактами, але водночас він фактично приймає рішення величезного зовнішньополітичного масштабу», — зазначив Арманд М’юзі, президент консалтингової компанії Summit Ridge Group, що спеціалізується на супутниковій галузі.

«Він настільки неоднозначна постать, що важко зрозуміти: чи його рішення — це прояв якихось особистих дивацтв, чи на нього впливає хтось ззовні», — додав М’юзі.

У минулі роки Маск вживав заходів, щоб обмежити доступ України до системи Starlink. За повідомленням агентства Reuters, у 2022 році Маск наказав співробітникам SpaceX скоротити зону покриття Starlink у районах, які Україна намагалася повернути під свій контроль; цей крок став несподіванкою для представників Білого дому.

Сам Маск публічно заявив, що у 2022 році відхилив прохання України активувати супутникову мережу в районі Севастополя (Крим) для підтримки атаки на російський флот, пояснивши це побоюванням стати співучасником масштабного воєнного акту.

За словами п’яти колишніх посадовців, адміністрація Байдена часом покладалася на Маска в питаннях реалізації своєї політики.

Вони розповіли, що представники адміністрації Байдена координували дії зі SpaceX: обмежували надання послуг, щоб протидіяти супротивникам США, і, навпаки, розширювали доступ до Starlink, щоб допомогти союзникам.

Також вони додали, що під час переговорів між урядом і SpaceX (у яких зазвичай брали участь представники Пентагону та Білого дому) часто обговорювалося питання запобігання використанню терміналів Starlink такими угрупованнями, як хусити в Ємені (пов’язані з Іраном) та «Хезболла» в Лівані.

Представники адміністрації Байдена неодноразово ділилися зі SpaceX розвідувальними даними, які вказували на те, що хусити та «Хезболла» використовують термінали Starlink, отримані через посередників.

У жовтні 2023 року, під час бойових дій між Ізраїлем і бойовиками «Хезболли» на півдні Лівану, представники розвідки повідомили Білому дому, що особи, пов’язані з «Хезболлою», могли отримати доступ до терміналів Starlink. Як повідомили п’ятеро посадовців, схожі побоювання виникали у 2024 році й щодо хуситів у Ємені — на тлі повітряної кампанії США проти цього угруповання, яке підтримує Іран. В обох випадках адміністрація звернулася до SpaceX із проханням ідентифікувати термінали та вимкнути їх. За словами двох посадовців, принаймні частину терміналів було деактивовано.

У документі, поданому 2024 року до Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, компанія SpaceX зазначила, що тісно співпрацює з урядовими установами США для отримання необхідних дозволів на експорт, а також для захисту технологій — задля підтримки цілей національної безпеки та зовнішньої політики США.

Як повідомили двоє колишніх посадовців, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році представники адміністрації Байдена наполягали на тому, щоб SpaceX розширила використання системи Starlink українськими військовими.

За словами одного з колишніх посадовців, в іншому випадку адміністрація Байдена просила SpaceX увімкнути Starlink в Ірані під час протестного руху, що розпочався у вересні 2022 року після смерті Махси Аміні — іранки, яку заарештували за неналежне носіння хіджабу.

Цей посадовець, який відмовився уточнити кількість переданих пристроїв, зазначив, що термінали Starlink були доставлені в країну за сприяння адміністрації.

Як повідомили агентству Reuters колишній високопосадовець адміністрації Трампа та особа, обізнана із ситуацією, адміністрація Трампа раніше цього року вжила схожих заходів: обговорювала з Ілоном Маском і компанією SpaceX доставку та активацію терміналів Starlink в Ірані — після ударів США та Ізраїлю по цілях у цій країні в червні 2025 року, а також у лютому 2026 року.

Ані адміністрація Трампа, ані SpaceX публічно не підтвердили, що ці термінали були активовані. У лютому видання The Wall Street Journal повідомило, що уряд США відправив до Ірану тисячі терміналів Starlink.

